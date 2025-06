CONSIGLIO ABRUZZO: OK COMMISSIONE TERRITORIO SU GASDOTTO SNAM, CONFRONTO PDL QUALITA’ ARCHITETTONICA

L’AQUILA – Cinque risoluzioni hanno ottenuto questa mattina il voto unanime dei consiglieri componenti della II Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, presieduta da Emiliano Di Matteo.

Tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio dicono un formale “no” al progetto “Linea Adriatica”, che interessa il territorio abruzzese e prevede la realizzazione di un metanodotto, lungo 170 chilometri, tra Sulmona e Foligno. Il documento è stato portato all’attenzione dei Commissari nel marzo 2025 dal consigliere regionale, Pierpaolo Pietrucci.

Tra gli impegni richiesti alla Giunta regionale, la promozione una moratoria al Governo nazionale sulla realizzazione dell’opera, richiedendo una completa revisione delle normative statali che disciplinano opere infrastrutturali di questa tipologia. Oltre alla revisione della Valutazione di Impatto e all’istituzione di un gruppo interdisciplinare regionale “con esperti di alto profilo in campo sismico, ambientale, culturale e giuridico, al fine di supportare la Regione nella attuazione delle richieste”.

Le ulteriori risoluzioni approvate chiedono al governo regionale di mettere in campo azioni sui seguenti temi: “Sostegno del nuovo brand ‘Riviera del gigante'”, iniziativa consigliere Giovanni Cavallari; “Verifica taglio delle risorse per la manutenzione delle strade provinciali della Regione Abruzzo” (Antonio Di Marco); “Deviazione temporanea traffico veicolare pesante SS16 ad A14” (Francesco Taglieri); “Incremento la dotazione economica destinata all’attuazione della Convenzione con il Corpo dei Vigili del Fuoco nell’ambito della Campagna antincendio boschivo per l’anno 2025” (Cavallari).

La Commissione Territorio ha avviato, infine, l’esame di due progetti di legge. Il primo, dal titolo “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica” (iniziativa Nicola Campitelli – Di Matteo), intende promuovere la qualità del progetto e dell’opera architettonica e la predisposizione di meccanismi premiali per gli enti virtuosi, attraverso l’istituzione del “Fondo concorsi idee”.

Si propone, inoltre, di organizzare il premio regionale per l’architettura abruzzese e istituire il “Fondo di rotazione regionale per la progettazione”, in favore degli enti locali sino a 5.000 abitanti. Sull’articolato è stato avviato un primo confronto che ha coinvolto ordini professionali, rappresentanti dei comuni, esperti del mondo accademico.

La seconda proposta normativa si prefigge lo scopo di apportare modifiche alla normativa esistente sulla previsione e prevenzione dei rischi da valanga. Primo firmatario, il consigliere Massimo Verrecchia.

Questa mattina si è riunita anche la IV Commissione “Politiche Europee”, presieduta da Leonardo D’Addazio, che ha espresso parere favorevole a maggioranza sul progetto legge, “Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici”.