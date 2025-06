CONSIGLIO ABRUZZO: OK COPERTURA FINANZIARIA 8 MILIONI A SAGA

L’AQUILA – Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, nell’ambito della mini omnibus approvata in serata all’Aquila, ha assegnato concretamente “con la garanzia della copertura finanziaria” un contributo di circa 8 milioni di euro per interventi a sostegno dell’aeroporto d’Abruzzo di Pescara e della società di gestione Saga Spa, guidata dall’avvocato e manager Giorgio Fraccastoro : non si tratta di un nuovo contribuito ma di fondi già assegnati ma che non hanno mai avuto la copertura proprio per le difficoltà di bilancio causato dal deficit della sanità.

La misura arriva a pochi giorni da una scadenza, quella del 30 giugno, che avrebbe messo a rischio la stabilità finanziaria della partecipata della Regione Abruzzo.

Il contributo servirà tra le altre cose a pagare obbligazioni con il vettore Raynair contratte dal precedente management.

Con il procedimento odierno vengono apportate delle modifiche nella spesa regionale, riconoscendo alle strutture 5.757.128 euro per il 2025; 1.094.642 euro per il 2026 e 885.136 euro per la gestione 2027. Si aggiorna l’allegato della norma regionale già approvata lo scorso marzo (n. 4/2025 del 10.03.25) che, all’art. 10, riconosce contributi in favore dell’Aeroporto d’Abruzzo.