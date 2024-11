L’AQUILA – Approvato il progetto di legge contenente le modifiche alla legge regionale sulla disciplina del sistema turistico, licenziato con i voti della maggioranza di centrodestra e l’astensione dell’opposizione. Rinviata invece, per la seconda volta, l’ elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Questi alcuni dei punti principali all’ordine del giorno in Consiglio regionale, riunito oggi all’Aquila.

Per quanto riguarda le “Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 2023 n. 10 (Disciplina del sistema turistico regionale)”, la norma si compone di tre articoli, sostituisce l’art. 51 e interviene sulle sanzioni, di cui all’art. 119 “al fine di includere tra le fattispecie oggetto di sanzione – si legge nell’atto – il mancato adempimento da parte dei titolari delle strutture ricettive degli obblighi di comunicazione previsti dall’articolo 76, che prevede l’obbligo di trasmissione telematica, mediante l’ ‘utilizzo del Sitra (Sistema Informativo Turistico della Regione Abruzzo), con le cadenze ivi stabilite ed anche in caso di assenza di movimento turistico, dei dati relativi agli arrivi e partenze dei clienti”.

Con le modifiche introdotte, le strutture ricettive extra–alberghiere come B&B, resort, case vacanze, ostelli e altro ancora non saranno più qualificate come “strutture ricettive extra–alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione” ma semplicemente come “strutture ricettive extra–alberghiere” i cui locali “devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per la destinazione residenziale (anziché per la civile abitazione); le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente ei requisiti previsti dal Disciplinare di cui all’articolo 18”.

Inoltre l’utilizzo di unità immobiliari a destinazione residenziale “non necessita di cambio di destinazione d’uso ed è sempre compatibile con le previsioni del vigente strumento urbanistico comunale”, si legge ancora nel progetto di legge. Infine, è specificato “che resta ferma la possibilità di richiedere il cambio di destinazione d’uso nei limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti”.

Per ciò che riguarda la disciplina degli affittacamere si prevede che, “nelle ipotesi in cui non sia prevista l’erogazione di servizi di ristorazione, di preparazione e somministrazione di alimenti, anche limitatamente alla prima colazione, ai fini dell’esercizio della relativa attività non è richiesta la disponibilità di soggiorno, cucina e locali comuni”.

La Regione, inoltre, si impegna a disciplinare le regole per le strutture residenziali universitarie che potranno provvisoriamente operare, per 12 mesi, qualora siano finanziate dallo stato con fondi del Pnrr.

Per quanto riguarda il garante dei detenuti, durante le sedute sono state effettuate due votazioni non andate a buon fine perché non è stata raggiunta la quota di 21 voti favorevoli visto che come prevede la legge nei primi quattro tentativi è prevista la maggioranza qualificata di due terzi. Se le dovute votazioni nella prossima seduta dovessero risultare infruttuose, sarebbe poi sufficiente la maggioranza normale.

Prima della votazione il capogruppo di FdI, Massimo Verrecchia, ha indicato l’avvocato Monia Scalera come candidato della coalizione. Il capo dell’opposizione, Luciano D’Amico, Patto per l’Abruzzo, preso atto della proposta, ha anticipato le schede bianche dei consiglieri del campo largo.

Il Consiglio ha inoltre approvato all’unanimità la risoluzione, a firma del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e del vice Antonio Blasioli, “Stanziamento fondi per realizzazione di una nuova palazzina presso l’Istituto Volta di Pescara”.

Sono state poi discusse le seguenti interpellanze: “Erogazione gratuita degli alimenti aproteici per i pazienti nefropatici, nei limiti massimali di spesa mensile, nella Asl di Teramo” a firma del consigliere Dino Pepe; “Sovraffollamento carcerario e sistema di medicina penitenziaria” (Blasioli); “Medico di base e ambulatorio di medicina generale nel Comune di Elice” (Antonio Di Marco); “Presenza di mucillagine nel litorale costiero abruzzese: iniziative di competenza regionale a sostegno degli operatori del settore turistico, ricettivo e della pesca” (Pepe); “Sottopasso ferroviario – collegamento Viale Europa con via LM Pirelli e via del Cimitero nel comune di Teramo” (Giovanni Cavallari); “Criticità irrigue del Consorzio Bonifica Abruzzo interno Bacino Aterno e Sagittario” (Pierpaolo Pietrucci). “La realizzazione di parcheggi di scambio nei Comuni di Pretoro, Lettomanoppello e Roccamorice a servizio dell’utenza impianti sciistici della ‘Maielletta’”, depositata dal consigliere Blasioli, è stata rimandata a causa dell’assenza, per motivi istituzionali, dell’assessore Mario Quaglieri. Ultima interpellanza discussa, “La situazione del reparto di rianimazione nel PO di Lanciano” a firma di Silvio Paolucci. È stata illustrata la risoluzione, a firma del consigliere Cavallari, “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali”.

Il documento non è stato votato perché condiviso dalla maggioranza, per voce del presidente Marco Marsilio, che si è impegnata sulla questione.