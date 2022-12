L’AQUILA – “Sono molto soddisfatto dell’andamento dei lavori dell’odierna seduta del Consiglio regionale, sono state approvate tante e importanti leggi, a partire dal testo unico sul turismo che riforma con ben 124 articoli un comparto determinante per la economia e l’immagine della nostra regione. Non meno importante il provvedimento sugli usi civici e gli altri sui debiti fuori bilancio. È stata una

giornata molto proficua e produttiva per la quale ringrazio tutti”.

Così il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Fi, commentando i lavori dell’Assemblea regionale che si sono conclusi in serata.

Il Consiglio regionale, riunito nel pomeriggio all’Aquila, ha approvato a maggioranza il progetto di legge “Disciplina del sistema turistico regionale”: il testo unico riguarda in particolare l’esercizio delle attività di programmazione, indirizzo e coordinamento del sistema di governance del turismo e delle partnership multisettoriali, di promozione turistica, assistenza, accoglienza e informazione al turista, l’esercizio delle attività turistico ricettive, delle altre imprese e delle professioni del turismo.

Il pdl, strutturato in cinque titoli e 124 articoli, si propone di rispondere alle esigenze di armonizzazione e semplificazione della normativa. La nuova legge prevede tra le altre cose la costituzione di una società in house o agenzia regionale” da introdurre nell’ordinamento regionale secondo le modalità e nel rispetto della normativa statale e regionale di riferimento”: si tratta di un emendamento firmato dal capogruppo della Lega, Vincenzo D’Incecco, e dal presidente della commissione Bilancio, Fabrizio Montepara, anche lui della Lega, nel quale si legge anche sarà la Giunta regionale, con propria deliberazione, ad individuare “lo strumento più idoneo per una gestione accentata della governance del sistema turistico regionale”.

“L’Abruzzo aveva bisogno di un testo unico sul turismo per radicare le scelte finora adottate che si sono dimostrate corrette – spiegano in una nota D’Incecco e Montepara – Siamo nella top 40 delle località turistiche scelte, al secondo posto per impianti sciistici, sono presenti 14 bandiere blu nella nostra cista ogni dieci chilometri, inoltre l’aeroporto regionale ha registrato un record storico mai raggiunto nella storia, 300mila turisti nei soli mesi estivi”.

Per l’assessore regionale al Turismo, Daniele D’Amario: “Con l’approvazione di questa legge regionale, si conclude un felice percorso che ha visto coinvolto tutti i territori abruzzesi e tutto il partenariato attivo del turismo regionale. Abbiamo realizzato uno strumento normativo che razionalizza e rinnova l’intero settore turistico, creando virtuosi percorsi di semplificazione anche in sede amministrativa che permetteranno al comparto turistico di godere di una risposta istituzionale efficace ed al passo con i tempi”.

“Voglio spendere una parola di ringraziamento agli uffici regionali ed a tutti coloro che, anche se all’opposizione di questo governo regionale, si sono prodigati per la redazione di un articolato così complesso. Questa legge, unitamente alle deliberazioni di Giunta attuative, ci permetterà di programmare con efficienza e di gestire con efficacia le politiche turistiche, garantendo, al contempo, la migliore allocazione delle risorse (anche comunitarie) di cui beneficeranno gli operatori turistici. Infatti, dopo tanti anni, la Regione Abruzzo dispone di un apparato normativo unitario e coerente in materia di turismo, eliminando decenni di stratificazione legislativa e fornendo chiarezza operativa agli operatori turistici. Inoltre, si dispone finalmente di una strumento di programmazione chiaro ed efficace che ci permetterà di spendere le risorse pubbliche di cui disporremo nei prossimi anni, per costruire un sistema di politiche turistiche all’avanguardia, adeguatamente supportato da una forte e costante attività di promozione delle ricchezze del nostro territorio”, conclude D’Amario.

Licenziato anche il progetto di legge per il “Conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di legittimazione degli usi civici”.

Nello specifico, il procedimento così come delineato dal testo, pone in capo al Comune oltre che l’istruttoria anche il provvedimento finale che viene trasmesso alla Regione, completo di tutti gli allegati e degli atti istruttori, e viene esaminato nel termine di 90 giorni dalla ricezione, decorso il quale il visto regionale si intende tacitamente reso. In caso di mancata attuazione da parte dei Comini delle funzioni e dei compiti conferiti dalla Legge, la Regione esercita il potere sostitutivo sui Comuni inadempienti. L’assemblea Il Consiglio regionale ha

approvato anche il progetto di legge “Ordinamento del Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico”.

La legge reca la disciplina dello strumento di conoscenza e pubblicità legale delle leggi regionali, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati. Con il provvedimento si vuole consentire uno snellimento dell’attività amministrativa nonché di semplificazione amministrativa, di leale cooperazione tra pubbliche amministrazioni e nei rapporti con il cittadino. È stabilita l’esenzione del pagamento delle tariffe che

attualmente gli Enti richiedenti la pubblicazione versano alla Regione. Infine, l’Assemblea legislativa ha preso atto della relazione della Commissione di Vigilanza.

Approvata inoltre una serie di progetti di legge per il riconoscimento di debiti fuori bilancio: il primo riguarda l’implementazione del Progetto OptiTrans – Optimisation of Public Trasport POlicies for Green Mobility”, finanziato dal Programma Interreg Europe 2014-2020.

In questo provvedimento, licenziato un emendamento che consente al personale della Regione Abruzzo la possibilità di essere assegnato anche in distacco a tempo parziale all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016.

Prevista anche una variazione di Bilancio, pari a 500 mila euro, per dare copertura agli aumenti di spesa, sostenuti dalla Saga, società di gestione dell’Aeroporto d’Abruzzo, per le utenze energetiche riguardanti attività di sicurezza, protezione civile ed emergenza sanitaria.

Licenziati poi anche alcuni emendamenti che accolgono le segnalazioni ministeriali, che danno seguito agli impegni assunti dalla Regione, evitando così l’impugnativa della legge regionale n. 28/2022, con particolare riferimento alle regole per i sottotetti, oltre ad alcune modifiche alla legge regionale che disciplina le modalità di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

Altri debiti fuori bilancio sono stati approvati con provvedimenti individuali: pagamento di perizie di stima in favore dell’Agenzie delle Entrate; pagamento di fatture dei consulenti esterni per le attività svolte nell’ambito del Progetto “SHERPA – Sharedkmowledge for Energy

renavation in buildings by Public Admministrations”, finanziato con fondi del Programma Interreg MED 2014-2020; pagamento in

favore di Edison Energia della fattura per la fornitura di energia elettrica nella sede di Caramanico Terme – Regione Abruzzo “Dipartimento Territorio e Ambiente”; per il Progetto LIFE12BIO/IT000231 AQUALIFE per Hosting e manutenzione portale e software AQUALIFE Annualità 2019-20; in favore del comune di Pescara per la “Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara”; in favore del Comune dell’Aquila per la “Riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna”; in favore del Comune di Capitignano per il “Completamento struttura

sportiva comunale”; in favore dell’associazione no profit Nereus per il pagamento delle quote associative; per le procedure espropriative di occupazione d’urgenza per opere di pubblica utilità.