CONSIGLIO ABRUZZO: OK VARIAZIONE BILANCIO 8,5 MLN, LITE MARSILIO-SOSPIRI, CDX APPROVA CON 16 VOTI

L’AQUILA – Dopo una giornata caratterizzata da lunga serie di rinvii e di scontri tra maggioranza ed opposizione di centrosinistra, con quest’ultima che ha abbandonato l’Aula per protesta, e anche in seno allo stesso centrodestra, il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, in circa un’ ora, una variazione di bilancio di 8,5 milioni di euro calata con una ventina di emendamenti come norma intrusa al progetto di legge dal titolo “Disciplina delle cooperative di comunità per il lavoro e la produzione”.

A votare il provvedimento, per le opposizioni una “omnibus con contribuiti a pioggia”, 16 consiglieri di centrodestra, compreso il presidente della Giunta, Marco Marsilio, di FdI, (assenti i due esponenti di FdI Paolo Gatti e Maria Assunta Rossi), il numero legale per tenere aperta la seduta.

Nella misura, tra le altre cose, il pagamento di bollette legate a utenze regionali nelle annualità 2025-2026, le spese per il fondo di liquidazione nel 2015 di Abruzzo progetti, allora Abruzzo Engineering, poi revocata, e la copertura delle spese per il giro d’Italia.

L’impasse è stata sbloccata in una riunione molto tesa che ha visto uno scontro acceso tra il presidente della Giunta Marsilio e del consiglio, Lorenzo Sospiri, di Fi, con la maggioranza che ha ritirato gli emendamenti, in origine una quarantina, per ripresentarne poi una ventina.

Nonostante tutto in Aula la tensione era palpabile soprattutto perché, è emerso, a FdI, partito di gran lunga più forte, è stata rimproverata l’intrusione nelle scelte di Fi, Lega e Noi Moderati.

“Abbiamo approvato tutto quello che era all’ordine del giorno, in seno alla maggioranza abbiamo dovuto approfondire alcuni emendamenti su richiesta di alcuni consiglieri”, ha spiegato il capogruppo di FdI, Massimo Verrecchia, il quale in merito alle polemiche con le opposizioni ha sottolineato che “non si tratta di contribuiti discrezionali ma di poste che interessano l’attività dell’ente come le bollette per le utenze e uno stanziamento dovuto per Abruzzo progetti”.

I LAVORI

È stato votato all’unanimità il progetto legge, “Disciplina delle Cooperative di Comunità per il lavoro e la produzione”.

La norma stabilisce che la Regione Abruzzo “al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile delle comunità locali con particolare riferimento a quelle situate nelle aree montane, interne, e urbane con fenomeni di impoverimento, riconosce il ruolo e la funzione della cooperazione di comunità per il sostegno economico e sociale che le stesse svolgono per il territorio di riferimento”.

Nel testo, inoltre, sono definiti i requisiti per essere riconosciute come Cooperative di Comunità, oltre ad introdurre “il Registro regionale a cui le società cooperative in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono, per ottenere il riconoscimento di Cooperativa di Comunità per il Lavoro e la Produzione” nel Dipartimento regionale competente, sarà la Giunta regionale, “con apposito provvedimento, a stabilire i requisiti, i criteri, e le modalità per l’iscrizione al Registro”.

Al testo normativo sono stati agganciati i seguenti provvedimenti emendativi: per gli esercizi 2025 e 2026, un ammontare complessivo annuo di 1.100.000 euro e 1.000.000, per garantire il pagamento delle utenze e delle ulteriori spese di funzionamento riferite agli immobili regionali; un contributo di 2.297.106 euro alla società partecipata Abruzzo Progetti Spa per garantire l’erogazione del fondo di liquidazione relativo agli anni 2013, 2014, e 2015; trasferimento in favore di Fira Spa per il Giro d’Italia 2025 di euro 1.329.725,58 per l’anno 2025; al fine di garantire stipendi in favore del personale della Giunta regionale transitato nei ruoli dell’Agenzia regionale di Protezione civile, si implementa il fondo di euro 154.066,52 per il 2025 e di euro 249.928,47 euro per il 2026; per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica è apportata una variazione in aumento al bilancio regionale di 500mila euro; trasferimento di 150mila euro all’Agenzia regionale di Protezione civile, per gli esercizi 2026 e 2027, utili all’acquisto di attrezzature per l’allestimento di campi di accoglienza; per la gestione de “Le Naiadi” un contributo di complessivi 180mila euro l’anno per il biennio 2026-2027, comprensivi delle entrate maturate per la gestione del complesso sportivo nel biennio 2024-2025; un contributo straordinario di 15.000 euro viene riconosciuto al Consorzio di Bonifica Centro per il 2025, “finalizzato alla progettazione esecutiva della rimozione della linea elettrica dismessa, ubicata nei territori di Rosciano e Cepagatti”; viene istituito un nuovo capitolo per “Spese per funzionamento stazioni agrometeorologiche della rete di monitoraggio agro-climatico della Regione Abruzzo” per euro 84.600 rispettivamente per il 2026 e 2027.

La Regione Abruzzo, inoltre, allo scopo di implementare la rete di monitoraggio sui corpi idrici regionali attraverso dispositivi di misura e la realizzazione di pozzi per il controllo della falda di base del Gran Sasso (alta Valle del Tirino), riconosce all’Agenzia regionale della Protezione civile un contributo di 50.000 euro. La Regione assicura la copertura degli oneri finanziari necessari a garantire le funzioni del sistema di interoperabilità con il Sistema Agricolo Nazionale (SIAN), con un contributo di 76.480 euro per il 2026 e 435.030 euro per il 2027. Saranno inoltre garantiti 10mila euro per le attività previste dalla Legge regionale su fauna ittica ed esercizio della pesca. Ulteriore contributo regionale di 28.550,73 euro per gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Dotazione finanziaria in ambito culturale in aumento di 28.381,68 euro per l’anno 2026 e di 18.540,78 euro per l’anno 2027 e in ambito turistico, in aumento per 72.300 euro. Integrazione del finanziamento per la gestione della Tesoreria regionale per 140mila euro. Al fine di consentire al Dipartimento Sanità la continuità del servizio “Advisory contabile”, stanziati ulteriori 70mila euro. Un emendamento, presentato in Aula, tende a semplificare le procedure di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e delle ASP, consentendo di derogare ai bandi e procedendo tramite domanda.

A fine seduta, sono stati approvati all’unanimità i provvedimenti amministrativi che avviano l’iter per l’aggiornamento del “Piano Faunistico Venatorio Regionale”.

In particolare, viene inserito nell’elenco delle Zac (Zone addestramento cani), la “Zac Dena” situata nel Comune di Ofena in Provincia dell’Aquila.

Approvato, inoltre, il conto consuntivo e il rendiconto generale dell’Agenzia regionale di Protezione civile. Sono state rinviate le risoluzioni all’ordine del giorno, insieme alle nomine dei componenti del Collegio regionale per le Garanzie statutaria e del Garante regionale per i diritti degli animali.