CONSIGLIO ABRUZZO, PETTINARI (M5S): “NESSUN PASSO INDIETRO FINO A RISULTATI SU CARO BOLLETTE”

L’AQUILA – “È stato rinviato al tardo pomeriggio il consiglio regionale inizialmente previsto per le 12 di oggi. I lavori stanno proseguendo serrati all’interno della I Commissione, e si sono registrati anche momenti di tensione a causa di parole d’odio verso le opposizioni che stanno facendo una vera e propria opera di piantonamento fin quando il centrodestra non darà seguito alle richieste per contrastare il caro bollette, destinando aiuti concreti ai cittadini”.

Lo fa sapere in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, M5S: “Stiamo portando avanti una battaglia senza precedenti per difendere famiglie e piccole partite Iva dai danni generati dalla crisi energetica all’inerzia di Fratelli D’Italia, Lega e Forza Italia rispondiamo con il Costruzionismo a tutela dei cittadini”.

“Questi signori hanno stanziato zero euro per aiutare chi ha bisogno per pagare le bollette e questo non è accettabile. Sono decine di giorni che cittadini, parti sociali e sindacati stanno chiedendo un sostegno e il centrodestra rimane sordo a queste richieste. Noi continueremo a tenerli in commissione fin quando non ascolteranno la voce di un territorio che non ha più parole. E sia chiaro che siamo pronti anche a restare tutta la notte se necessario”, conclude .