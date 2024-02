CONSIGLIO ABRUZZO: PIETRUCCI (PD); “FINALMENTE APPROVATA MIA PROPOSTA DI LEGGE PER MURA URBICHE”

L’AQUILA – “Approvata oggi, nell’ultima seduta di Consiglio regionale di questa legislatura, il mio progetto di legge sulle città murate d’Abruzzo che andrà a salvaguardare i gioielli monumentali e di architettura storica che impreziosiscono le città e i Comuni della nostra Regione”.

Lo scrive in una nota il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci, che aggiunge: “Il progetto di legge è stato depositato nel novembre 2021, qualche mese prima del crollo del tratto di mura urbiche di Viale Ovidio all’Aquila: è stata proprio l’incuria di cui soffrono molti tra i siti di interesse storico-culturale che mi ha spinto a cogliere la necessità di una legge che li salvaguardi, non solo per il loro valore identitario, ma anche per la grande valenza turistica che offrono”.

“In realtà, sul recupero delle mura urbiche come elemento fondativo, di immagine e di funzione delle città e della loro storia, fu proprio L’Aquila a fare da apripista quando, subito dopo il sisma del 2009, l’allora amministrazione Cialente propose un grande progetto di riqualificazione a cui destinò ben otto milioni di euro di fondi Por-Fesr.

Il mio progetto di legge ha, tra le priorità, la previsione di criteri stringenti per ottenere il finanziamento, come quello di realizzare una reale accessibilità alle cinte murarie per le persone dotate di una mobilità ridotta”.

“Molti tra gli amministratori e i sindaci della Regione aspettavano questa legge e spero che in futuro, attraverso appositi bandi, la Giunta regionale possa elargire risorse opportune e necessarie al rilancio del nostro territorio e soprattutto delle zone interne dell’Abruzzo”, conclude.