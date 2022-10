CONSIGLIO ABRUZZO, PIETRUCCI: “SU SEDE UNICA PESCARA GIUNTA HA RINVIATO RISPOSTA A PROSSIMA SEDUTA”

L’AQUILA – “Le osservazioni dettagliate e la complessità delle questioni contenute nella mia interpellanza sulla Sede unica regionale a Pescara, pongono questioni talmente serie che la Giunta oggi in Consiglio non è stata in condizione di rispondere”.

Così, in una nota, il consigliere regionale Pd Pierpaolo Pietrucci che aggiunge: “È stato lo stesso direttore generale della Regione, Antonio Sorgi, ad ammettere correttamente e responsabilmente di aver bisogno di tempo per offrire adeguate risposte alle diverse questioni sul tappeto”.

“Questo dimostra non solo la fondatezza delle mie critiche e delle mie osservazioni, ma anche che un tema serio e importante – come l’assetto istituzionale regionale e la gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente – richiede conoscenza dei dati, elaborazione condivisa, programmazione a lungo raggio, scelte equilibrate e rispettose dei vincoli statutari, dell’efficienza operativa, di una strategia di risparmio, efficientamento e razionalizzazione”.

“Tutti aspetti – aggiunge – che, al momento, non sembrano essere alla base della decisione di realizzare un nuovo palazzo nell’Area di Risulta di Pescara di 20.000 mq. rispetto agli attuali 10.000 disponibili. Come è evidente, tutto questo non ha nulla a che fare con pretese campanilistiche che evidentemente animano coloro che tendono a spostare il baricentro istituzionale della Regione su Pescara investendo risorse in modo esagerato e irragionevole come nel caso del Covid Hospital o della sede del Soccorso Alpino”.

“Il punto è che una regione come la nostra si fonda – e ha un futuro – se ogni città e ogni territorio vengono rispettati, sostenuti e valorizzati per le proprie vocazioni e attraverso un corretto equilibrio istituzionale. Per questo ho preteso che al rinvio di oggi corrispondesse l’impegno ad inserire la mia interpellanza come primo punto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio”.

“Insieme ai colleghi dell’opposizione di tutto l’Abruzzo mi preparo al confronto con la Giunta per difendere gli interessi dell’intera regione, i diritti dei dipendenti regionali, la qualità del servizio istituzionale che Enti, aziende e cittadini si aspettano e pretendono dalla Regione”, conclude Pietrucci.