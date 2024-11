CONSIGLIO ABRUZZO: RINVIATA ELEZIONE GARANTE DEI DETENUTI

ROMA – Il Consiglio regionale, riunito oggi all’Aquila, ha rinviato per la seconda volta la elezione del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale. Durante le sedute sono state effettuate due votazioni non andate a buon fine perché non è stata raggiunta la quota di 21 voti favorevoli visto che come prevede la legge nei primi quattro tentativi è prevista la maggioranza qualificata di due terzi. Se le dovute votazioni nella prossima seduta dovessero risultare infruttuose, sarebbe poi sufficiente la maggioranza normale.

Prima della votazione il capogruppo di FdI, Massimo Verrecchia, ha indicato l’avvocato Monia Scalera come candidato della coalizione. Il capo dell’opposizione, Luciano D’Amico, Patto per l’Abruzzo, preso atto della proposta, ha anticipato le schede bianche dei consiglieri del campo largo.

Il Consiglio ha approvato all’unanimità la risoluzione, a firma del presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri e Antonio Blasioli, “Stanziamento fondi per realizzazione di una nuova palazzina presso l’Istituto Volta di Pescara”.

Sono state poi discusse le seguenti interpellanze: “Erogazione gratuita degli alimenti aproteici per i pazienti nefropatici, nei limiti massimali di spesa mensile, nella Asl di Teramo” a firma del consigliere Pepe; “Sovraffollamento carcerario e sistema di medicina penitenziaria” (Blasioli); “Medico di base e ambulatorio di medicina generale nel Comune di Elice” (Di Marco); “Presenza di mucillagine nel litorale costiero abruzzese: iniziative di competenza regionale a sostegno degli operatori del settore turistico, ricettivo e della pesca” (Pepe); “Sottopasso ferroviario – collegamento Viale Europa con via LM Pirelli e via del Cimitero nel comune di Teramo” (Cavallari); “Criticità irrigue del Consorzio Bonifica Abruzzo interno Bacino Aterno e Sagittario” (Pietrucci). “La realizzazione di parcheggi di scambio nei Comuni di Pretoro, Lettomanoppello e Roccamorice a servizio dell’utenza impianti sciistici della ‘Maielletta’”, depositata dal consigliere Blasioli, è stata rimandata a causa dell’assenza, per motivi istituzionali, dell’assessore Mario Quaglieri. Ultima interpellanza discussa, “La situazione del reparto di rianimazione nel PO di Lanciano” a firma di Paolucci.

E’ stata illustrata la risoluzione, a firma del consigliere Cavallari, “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali”. Il documento non è stato votato perché condiviso dalla maggioranza, per voce del presidente Marsilio, che si è impegnata sulla questione.