CONSIGLIO ABRUZZO: RINVIATA ISTITUZIONE COMMISSIONE ACQUA

L’AQUILA – Il Consiglio regionale, riunito oggi all’Aquila, ha rinviato per la seconda volta l’esame della proposta di modifica al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale finalizzata all’istituzione di una sesta Commissione dedicata al servizio idrico integrato e ai cambiamenti climatici.

Sulla istituzione dell’organismo, alla guida del quale era in lizza l’ex consigliere regionale del M5S Sara Marcozzi, ora al Gruppo Misto, e in procinto di passare a Forza Italia, era divampata la polemica in seno al centrodestra, tra la Lega, contraria, e Fdi e gli azzurri, favorevoli.

L’assemblea ha rinviato anche la designazione di due componenti della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti, incarichi molto ambiti per i quali non c’è compattezza nella coalizione di governo, sia per il prestigio del ruolo sia per l’emolumento economico, circa un milione di euro lordi in cinque anni.

A inizio seduta sono stati discussi i seguenti documenti politici: interrogazione del consigliere Stella su “Approvazione del piano regionale della mobilità ciclistica”; interpellanza del consigliere Pietrucci su “Potenziamento e elettrificazione linea ferroviaria Terni-Rieti-L’Aquila-Sulmona”; interpellanza del consigliere Blasioli su “Postazione 118 Caramanico Terme”; interpellanza del consigliere Smargiassi su “Carenza Holter pressori presso presidio ospedaliero San Pio di Vasto”; interpellanza del consigliere Pettinari su “Introduzione di nuovi farmaci (acido bempedoico – acido bempedoico + ezetimibe) nel prontuario terapeutico della Regione Abruzzo”; interpellanza dei consiglieri Pepe e Paolucci su “Determinazioni della Giunta regionale circa la grave situazione del comparto agricolo abruzzese aggravata dagli ultimi eventi meteorologici che hanno condizionato negativamente la condizione economica delle imprese agricole e zootecniche”; interpellanza del consigliere Paolucci su “Cofinanziamento regionale OS 2.4 del FERS Abruzzo 2021/2027 per la difesa del suolo e la messa in sicurezza delle dighe”.