L’AQUILA – La Commissione Consiliare “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione”, convocata per oggi alle ore 15 all’Emiciclo, sede del Consiglio regionale all’Aquila, è stata rinviata.

La Conferenza dei Capigruppo è stata convocata per giovedì 23 gennaio 2025, alle ore 14:30 per l’organizzazione dei lavori consiliari in vista della prossima seduta.