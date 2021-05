CONSIGLIO ABRUZZO: RIPERIMETRAZIONE PARCO SIRENTE-VELINO, OPPOSIZIONI SULLE BARRICATE

L’AQUILA – Si annuncia una seduta campale, oggi in consiglio regionale, a cominciare dalle 11, con uno scontro che si annuncia durissimo intorno alla proposta di legge sulla “Nuova disciplina del Parco naturale regionale Sirente-Velino e revisione dei confini” che approda oggi in aula, a firma del vice presidente della Regione, Emanuele Imprudente, della Lega.

Sulle barricate in primis i consiglieri regionali Pierpaolo Pietrucci, del Partito democratico e il pentastellato Giorgio Fedele che annunciano migliaia di emendamenti ostruzionistici, sventolando le oltre 150 mila firme raccolte in una petizione on line con sottoscrittori da tutta Italia.

Ad incendiare gli animi, la riperimetrazione dell’area protetta, di circa 8000 ettari, in particolare nella Valle Subequana.

Comuni che si sono espressi, con l’approvazione di delibere apposite, a favore di ridimensionare il loro territorio ricompreso nell’area protetta sono Castelvecchio Subequo, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, Fagnano Alto, Molina Aterno ed Ocre.

Il Comune di Tione degli Abruzzi, inizialmente favorevole, ha cambiato posizione. Da sempre contrario ad uscire il Comune di Fontecchio.

ll pdl ha l’appoggio del centrodestra più o meno compatto, che conta di centrare l’obiettivo fallito dall’assessore del centrosinistra, Donato Di Matteo, nella precedente legislatura che propose un provvedimento simile, arenatosi però nelle commissioni, vista anche la contrarietà di parte della stessa maggioranza di allora, a cominciare dal dem aquilano Pietrucci.

Ed anche il pdl di Imprudente registra la durissima contrarietà delle opposizioni del centrosinistra e del Movimento 5 stelle, e quella scontata delle associazioni ambientaliste.

Tra le altre novità previste nel provvedimento è che il territorio del Parco viene diviso in tre aree comprensoriali: Subequana, Marsicana e Altopiano Sirente-Velino.

Il presidente del Parco sarà nominato con decreto del presidente della Regione, su proposta della Comunità del Parco, tra soggetti dotati di esperienza e competenza in materia. E non più in seno al Consiglio direttivo fra membri nominati dal Consiglio regionale.

Il cda viene ridotto a 6 membri: 3 saranno nominati anche qui con decreto del presidente della regione su designazione della Comunità del parco, gli altri tre nominati dal consiglio regionale.

Spariscono le designazioni da parte delle associazioni ambientaliste e dell’Università dell’Aquila.

Previsto poi il Comitato consultivo con il compito di esprimere “un parere tecnico-scientifico non vincolante su ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo o dalla Comunità del Parco”.

Infine si rafforza vigilanza attiva sul territorio, con l’istituzione di apposite guardie parco con funzioni di agenti di polizia giudiziaria.

Oltre alla contestata riperimetrazione, oggi in programma la nomina del Difensore Civico della Regione Abruzzo, rinviata da mesi per dissidi interno alla maggioranza di centrodestra di Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, e il progetto di legge “Disposizioni per l’attuazione del principio di leale collaborazione e ulteriori disposizioni”. Saranno esaminati una proposta di modifica al Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale.

All’ordine del giorno anche i seguenti documenti politici: interpellanza a firma del consigliere Domenico Pettinari recante: Realizzazione asse di penetrazione Alanno – Pietranico – Corvara – Forca di Penne; interpellanza a firma del consigliere Silvio Paolucci recante: Reinternalizzazione dei servizi in ambito sanitario a tutela del personale coinvolto; interpellanza a firma del consigliere Antonio Blasioli recante: Problematiche dei reparti di Diabetologia sul territorio abruzzese e distribuzione presìdi con Dpc; interpellanza a firma del consigliere Dino Pepe recante: Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro: progetto “MoveTe”. Ritardi nel trasferimento di fondi a Tua S.p.A.; – Interpellanza a firma del consigliere Marco Cipolletti recante: Stato ed attuazione del piano di riconversione e riqualificazione area di crisi industriale complessa Val Vibrata – Valle del Tronto Piceno; interpellanza a firma del consigliere Marianna Scoccia recante: Chiarezza su Palazzo Portoghesi di Sulmona – sede Agenzia di Promozione Culturale; interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri recante: Ritardo nell’adeguamento dei contratti di trasporto sanitario per la Asl 02.