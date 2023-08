CONSIGLIO ABRUZZO: RIPRENDE ATTIVITA’ POLITICA, GIOVEDI’ PRIMA COMMISSIONE E CONFERENZA CAPIGRUPPO

L’AQUILA – Riprendono le attività politiche del Consiglio regionale dell’Abruzzo dopo la pausa estiva.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 31 agosto, alle ore 10.30, con la seduta della Prima Commissione consiliare “Bilancio, affari generali e istituzionali”.

In esame il progetto di legge “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale sull’Assestamento al Bilancio di previsione 2023-2025 e alla legge regionale 17 agosto 2023, n. 37 (Rendiconto generale per l’esercizio 2022)”.

Sarà ascoltato il Dirigente del Servizio Bilancio della Giunta regionale.

Ulteriori progetti di legge in discussione: “Disposizioni per la valorizzazione dell’artigianato artistico” e “Riconoscimento di Castelli come ‘Città della Ceramica Abruzzese'”.

Lo stesso giorno, alle ore 15.30, è convocata la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari.