CONSIGLIO ABRUZZO: RISPARMIO DI 600MILA EURO BILANCIO 2020

L’AQUILA – Il bilancio del Consiglio regionale d’Abruzzo, nel 2020, si aggira intorno a 25 milioni 300mila euro con un risparmio di circa 600 mila euro rispetto al 2019. Emerge da fonti dell’assemblea regionale dopo l’approvazione, nella seduta in presenza di oggi all’Aquila, del bilancio di previsione 2021-2023.

Nelle previsioni del triennio si profila un risparmio di altri 600mila euro con la chiusura dei conti nel 2023 che si attesta intorno a 24 milioni e 200mila euro. Il bilancio del Consiglio regionale, oltre al fabbisogno, ha riguardato investimenti finalizzati all’adeguamento alle nuove norme antisismiche di tutte le sedi dell’Aquila e Pescara, che per gli edifici pubblici è obbligatorio dal 2011, proprio in seguito al terremoto dell’Aquila del 2009. Secondo quanto si è appreso, si tratta di un record di livello nazionale alla luce dei ritardi soprattutto in rifermento al panorama nazionale in particolare nel patrimonio scolastico.

Download in PDF©