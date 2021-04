CONSIGLIO ABRUZZO: ROCCIOLETTI IN CDA MARRUCINO, RINVIATA NOMINA DIFENSORE CIVICO

L’AQUILA – Il Consiglio regionale, riunito in presenza all’Aquila, ha proceduto alla nomina del componente della Regione Abruzzo in seno al Consiglio di amministrazione della Deputazione Teatrale Teatro Marrucino di Chieti: con 17 voti è stato indicato Paolo Roccioletti.

Rinviata alla prossima seduta la nomina del Difensore Civico della Regione Abruzzo. La nomina legata al Marrucino nelle settimane scorse aveva determinato l’assenza polemica dalla commissione Bilancio del capogruppo di Forza Italia, Mauro Febbo, che caldeggiava il nome di Roccioletti, osteggiato dalla Lega soprattutto nella provincia di Chieti. Febbo ha bloccato la commissione forte dei tre voti forzisti in consiglio fino al passaggio del consigliere Umberto D’Annuntiis, sottosegretario alla presidenza con delega ai trasporti, passato a Fratelli d’Italia. Febbo era assessore regionale fino a quando in autunno la Lega ha chiesto la sua testa in seguito alla decisione dell’azzurro di appoggiare alle elezioni amministrative di Chieti una lista civica bipartisan anziché il centrodestra che ha perso la consultazione.