CONSIGLIO ABRUZZO: SEDUTA URGENTE IL 19 GIUGNO, VOTO SU SUICIDIO MEDICALMENTE ASSISTITO

L’AQUILA – La prossima seduta del Consiglio regionale dell’Abruzzo è convocata per giovedì 19 giugno, alle ore 15.30, nell’aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila.

All’esame dell’Assemblea la proposta di legge di iniziativa dei consiglieri, Lorenzo Sospiri ed Emiliano Di Matteo, “Disposizioni di modifica di leggi regionali e di carattere urgente”, che interessa materie di competenza regionale, quali politiche sociali, cultura, strutture sportive, servizi aeroportuali e gestione del territorio.

L’assise proseguirà i lavori con il progetto di legge, “Procedure e tempi per l’assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito (…)”.

La proposta di iniziativa popolare è stata iscritta all’ordine del giorno con “procedura d’urgenza”, secondo quanto previsto dalla legge regionale che detta, per la Regione Abruzzo, le regole sul referendum abrogativo, consultivo e l’iniziativa legislativa. Il testo, infatti, era arrivato in Consiglio, per la prima volta, il 26 giugno 2024, ma in quell’occasione non si arrivò al voto.

Da quella data sono scattati i 12 mesi concessi dalla normativa regionale per la pronuncia definitiva dell’Aula sul progetto di legge.