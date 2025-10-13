CONSIGLIO ABRUZZO: SISTEMA IDRICO, BILANCIO E AREE INTERNE, I LAVORI DELLE COMMISSIONI

L’AQUILA – Nuova settimana di lavori per le Commissioni permanenti del Consiglio regionale dell’Abruzzo, impegnate per l’esame di provvedimenti di rilievo in materia di bilancio, infrastrutture e legislazione.

Domani, martedì 14 ottobre, alle ore 10:30, nella Sala “Sandro Spagnoli” (aula consiliare) del Palazzo dell’Emiciclo, si terrà la seduta congiunta della Prima Commissione “Bilancio, Affari generali e istituzionali” e della Seconda “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”.

All’ordine del giorno il progetto di legge, a firma dei consiglieri Lorenzo Sospiri e Marianna Scoccia, che introduce modifiche alla legge regionale sul Servizio Idrico Integrato.

Durante la riunione sono previste audizioni con il presidente dell’Anci Abruzzo, Pierluigi Biondi, i presidenti delle quattro Province, i vertici delle società Gran Sasso Acqua S.p.A. e Ruzzo Reti S.p.A., oltre ai rappresentanti sindacali di CGIL, CISL e UIL.

Terminata la seduta congiunta, la Prima Commissione proseguirà i lavori con l’esame di due ulteriori provvedimenti: il Bilancio consolidato del Consiglio regionale per l’esercizio 2024, con le audizioni della direttrice della Direzione Attività Amministrativa e del dirigente del Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali.

Il progetto di legge, presentato dai consiglieri Sospiri, Scoccia, Luca De Renzis e Antonio Blasioli, che punta a promuovere attività di partecipazione e informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostenere il merito e la ricerca universitaria e a valorizzare l’immagine della Regione Abruzzo.

Sempre martedì 14 ottobre, alle ore 12, si riunirà la Conferenza dei Capigruppo per l’organizzazione dei prossimi lavori consiliari.

Nel corso dell’incontro sarà ascoltata una delegazione di portatori di interesse legata al “Progetto di sviluppo del giacimento di gas di Collesanto, nel Comune di Bomba (Chieti)” e svolte le audizioni delle rappresentanze sindacali sul problema dei precari della giustizia, assunti con contratti a tempo determinato in ambito PNRR.

La settimana politica si chiuderà giovedì 16 ottobre, alle ore 15, con la riunione del Comitato per la Legislazione, convocata nella Sala “Gabriele D’Annunzio” (piano 2°), sempre all’Emiciclo.

Tra i punti in discussione, l’aggiornamento sulla legge regionale n. 32/2021, che contiene misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna, e la valutazione di un’ipotesi di testo unico in materia.

Tutta la documentazione e gli ordini del giorno delle sedute sono consultabili nella sezione del sito del Consiglio regionale: https://www.crabruzzo.it/calendario-commissioni