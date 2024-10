CONSIGLIO ABRUZZO: SOSPIRI, “PARLARE DI OMNIBUS E’ FUORVIANTE, RISPOSTO AD ESIGENZE REGIONE”

L’AQUILA – “Continuare a parlare di omnibus o finanziamenti a pioggia ritengo sia un approccio fuorviante e rimanda agli abruzzesi una visione distorta dell’azione legislativa del Consiglio che mi onoro di presiedere. Rispondere con determinazione e risolutezza alle emergenze che arrivano dal territorio e dalle sue più valide istituzioni, penso ad esempio alle scuole, non credo rappresenti un disvalore, ma al contrario una prova di compattezza di tutto l’arco consiliare. I provvedimenti più significativi, infatti, hanno raccolto il voto all’unanimità di tutti i consiglieri, in una preziosa operazione di corresponsabilità politica che riesce, sui temi importanti, ad andare oltre le appartenenze”.

Così, in una nota, il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, che ribadisce “il valore degli obbiettivi centrati all’esito della seduta dell’Assemblea Legislativa di ieri” e delinea alcune considerazioni. (Qui il link)

“Le decisioni assunte nella seduta del Consiglio regionale di ieri – aggiunge Sospiri, entrando nel merito dell’articolato della legge – investono settori strategici e rilevanti per lo sviluppo economico, culturale e sociale dell’Abruzzo. Abbiamo risposto con efficacia e tempestività all’annoso problema che stanno vivendo le scuole nella nostra regione, mettendo in campo 500mila euro che andranno a sostenere i servizi e copriranno parte degli interventi di edilizia scolastica. Permettiamo a tanti nostri ragazzi e ragazze di rientrare in classe. Un intervento importante è stato realizzato, inoltre, favore dell’Aeroporto d’Abruzzo, assegnando 1milione e 300 mila euro per la copertura dei servizi di funzione pubblica (pronto intervento, soccorso, logistica, etc)”.

“Voglio segnalare, inoltre, due iniziative che sosteniamo con convinzione: il G7 dei Ministri dello Sviluppo che si terrà a Pescara nei prossimi giorni, per il quale contribuiamo con 500mila euro; la partecipazione della Regione Abruzzo all’evento Expo Osaka 2025, rinforzata con un finanziamento di 1milione e 150 mila euro. E ancora 25 mila euro per gli interventi regionali per la promozione dell’educazione alla legalità e la garanzia del diritto alla sicurezza dei cittadini, e l’integrazione degli stanziamenti per il ‘Microcredito per la creazione di nuove imprese femminili’ e ‘Microcredito per i giovani’, con un importo pari a 3.600.000 euro”.

“Infine, supportiamo le attività del Consiglio regionale degli Abruzzesi nel Mondo (CRAM), importante presidio di coordinamento con i nostri migranti, con un contributo di 30mila euro”, conclude Sospiri.