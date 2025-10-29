L’AQUILA – La seduta del Consiglio regionale riunito all’Aquila, il cui inizio era previsto per le 11, è durata pochi minuti e si è aperta e chiusa più volte in particolare per il mancato accordo in seno alla maggioranza di centrodestra guidata da Marco Marsilio, di FdI, sulla cosiddetta “omnibus”, cioè la distribuzione a poggia denunciata dalle opposizioni, di 8.5 milioni e mezzo con provvedimenti collegati come emendamenti al progetto di legge dal titolo “Disciplina delle cooperative di comunità per il lavoro e la produzione”.

Attualmente la seduta è nuovamente sospesa con i consiglieri di maggioranza, tra i quali c’è tensione, riuniti in un summit prolungato per trovare la quadra sui 29 emendamenti in larga parte presentati dagli stessi esponenti di maggioranza.

La minoranza per protesta ha lasciato l’Aula.

La manovrina ha provocato polemiche da ieri con l’attacco del capogruppo del Pd, Silvio Paolucci, che ha accusato il centrodestra di irresponsabilità politica distribuendo risorse a pioggia e senza criteri oggettivi nonostante il debito della sanità a causa del quale il prossimo anno nel bilancio regionale ci sarà un buco di circa 120 milioni di euro.

Le opposizioni, in particolare con il consigliere del Pd Sandro Mariani, hanno puntato il dito sull’assenza dell’assessore regionale al Bilancio Mario Quaglieri, di FdI, medico chirurgo, secondo il dem “impegnato in sala operatoria”.

“Non è rispettoso verso i cittadini aggiornare per ben quattro vote la seduta, è un abuso di potere mentre la gente soffre e non si cura, state distruggendo l’Abruzzo, vergognatevi”, ha tuonato ancora Mariani.

Alla riunione di maggioranza è presente anche il governatore Marsilio. Il centrodestra ha rumoreggiando sbattendo i piedi al pavimento per la mancata ripresa della seduta prevista per le ore 16 e rinviata per la quinta volta alle 16,30 dal vice presidente del Consiglio, Marianna Scoccia.