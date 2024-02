CONSIGLIO ABRUZZO: UTILIZZO GRADUATORIE POSTI PARTECIPATE

L’AQUILA – Il Consiglio regionale, riunito all’Aquila nella ultima seduta della legislatura, ha approvato una norma che prevede anche l’utilizzo delle graduatorie di Giunta e Consiglio regionale per la copertura di posti vacanti di qualifica dirigenziale, di agenzie, enti e aziende pubbliche al fine di contenere la spesa pubblica regionale.

È stata, inoltre, modificata la disciplina in materia funeraria: in particolare, le case funerarie non possono essere collocate ad una distanza inferiore di 250 metri da cimiteri e crematori.

Incrementati poi gli stanziamenti di bilancio per pagamento di imposte e tasse concernenti gli immobili regionali (100 mila euro); assistenza tecnica dell’intervento “Fare Centro” (35 mila euro); implementazione dell’Anagrafe dell’Edilizia scolastica (ARES) (60 mila euro).

Al fine di garantire l’efficiente ed efficace funzionamento dell’Agenzia regionale AreaCom sono concesse ulteriori risorse pari a 550 mila euro per il 2024 e 700 mila euro per il 2025 e 2026.

Concesso un contributo straordinario alll’Arciconfraternita Santissima trinità di Sulmona pari a 20 mila euro.