CONSIGLIO ABRUZZO: VERRECCHIA (FDI), “CONGRATULAZIONI A NUOVO DIRETTORE AMMINISTRATIVO LEACCHE”

L’AQUILA – “Esprimiamo le congratulazioni alla dottoressa Michela Leacche per il conferimento dell’incarico di direttore della direzione Attività amministrativa del Consiglio regionale dell’Abruzzo”.

Lo afferma in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale d’Abruzzo, Massimo Verrecchia.

“La nomina, approvata all’unanimità dall’Ufficio di Presidenza, rappresenta un riconoscimento meritato per le sue competenze e la sua professionalità – aggiunge Verrecchia – Ringrazio il presidente Lorenzo Sospiri per aver comunicato questa importante decisione e, a nome del gruppo di Fratelli d’Italia, formulo alla dottoressa Leacche i migliori auguri di buon lavoro. Siamo certi che saprà svolgere al meglio il proprio ruolo con impegno, valorizzando le sue solide competenze e l’esperienza maturata nel corso della sua carriera”.

“Colgo, inoltre, l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al dottor Paolo Costanzi per il lavoro svolto con serietà e dedizione durante il suo incarico. Il suo contributo ha rappresentato un punto di riferimento importante per il Consiglio regionale, lasciando un’eredità significativa di competenza e professionalità”, conclude Verrecchia.