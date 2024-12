CONSIGLIO ABRUZZO: VERRECCHIA (FDI), “PAOLUCCI STIA TRANQUILLO, APPROVEREMO BILANCIO IN TEMPO”

L’AQUILA – “Il consigliere del Pd Silvio Paolucci ben sa, avendo fatto l’assessore al Bilancio, che la scansione delle tempistiche di approvazione anche del bilancio di previsione regionale per il triennio 2025/2027, risulta condizionata in primis dalla previa approvazione delle norme per il contributo alla finanza pubblica da parte delle stesse Regioni, fissate dalla legge di bilancio dello Stato, in corso di adozione. Nondimeno, dirimente appare la comunicazione delle stime dei gettiti fiscali da considerare in sede previsionale, acquisite nella prima decade del mese di dicembre, con ogni connessa conseguenza in ordine alle tempistiche di approvazione del bilancio di previsione”.

Così, in una nota, il capogruppo di FdI in Consiglio regionale Massimo Verrecchia.

“Colgo l’occasione per ricordare al consigliere Paolucci che, a seguito di un complesso percorso di riallineamento del ciclo di gestione del bilancio, conclusosi nell’esercizio 2022, la Giunta Marsilio ha permesso alla Regione Abruzzo, considerata in precedenza alla stregua delle regioni cosiddette ‘canaglia’, di entrare a pieno titolo tra gli enti virtuosi, e come tali in grado di tornare a contrarre indebitamento, per la realizzazione di importanti interventi a beneficio della collettività”.

“Paolucci abbandoni le critiche strumentali e stia tranquillo perché anche quest’anno il Consiglio regionale approverà nei termini di legge il bilancio di previsione per il prossimo triennio, cui farà seguito l’adozione del Rendiconto 2024, già parificato dalla Corte dei conti per le annualità dal 2021 al 2023”, conclude Verrecchia.