CONSIGLIO ABRUZZO, SOSPIRI: “SODDISFAZIONE PER LEGGI APPROVATE. NORME UTILI, SOLIDALI E INNOVATIVE”

L’AQUILA – A conclusione della seduta del Consiglio regionale, il presidente Lorenzo Sospiri si è detto molto soddisfatto del lavoro odierno e dei provvedimenti approvati dall’Assemblea legislativa.

“La sessione odierna è durata 4 ore e 30 minuti nel corso della quale sono stati approvati ben 7 provvedimenti utili, solidali, innovativi e importanti per la nostra regione. È l’ennesima dimostrazione che produciamo fatti per l’Abruzzo”.

“Una legge per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni montani, con il riconoscimento di un assegno di natalità e incentivi alle famiglie che intendano stabilizzarsi in queste splendide località. E ancora contributi e agevolazioni per gli abruzzesi che lottano contro il cancro, con sostegni per l’acquisto di parrucche, la creazione della ‘banca dei capelli’ e altre iniziative per contrastare i problemi estetici dovuti alle cure chemioterapiche”.

“Tra le altre leggi – sottolinea Sospiri – di rilievo quella che tutela e valorizza il patrimonio linguistico regionale abruzzese. La Regione Abruzzo costituirà un comitato tecnico per l’assegnazione di borse di studio e promuovere altre iniziative culturali e sociali dedicate alla riscoperta dei dialetti abruzzesi”.

“Non meno importanti – segnala il presidente del Consiglio – i provvedimenti per l’esenzione della spesa sanitaria per i componenti delle forze dell’ordine che subiscono infortuni durante il servizio e le norme per il sostegno finanziario di attività di prevenzione e monitoraggio delle zone a rischio incendi mediante sistemi aeromobili a pilotaggio da remoto”.

“Infine ulteriori iniziative legislative sono state realizzate a favore dei produttori agricoli e dei rivenditori di automobili”, conclude Sospiri.