CONSIGLIO: CLIMA TESO PER NOMINA DIFENSORE CIVICO E MARRUCINO, OK A REGOLE FOTOVOLTAICO

L’AQUILA – La prima parte del Consiglio regionale si è chiusa oggi con lo svolgimento di interrogazioni e interpellanze e con l’approvazione dei provvedimenti amministrativi in programma. Il presidente Lorenzo Sospiri ha ora sospeso la seduta per permettere alla Commissione bilancio di riunirsi ed esaminare gli emendamenti presentati in aula al progetto di legge “Esternalizzazione del servizio gestione degli archivi dei Geni Civili regionali”.

Punto caldo della seduta odierna, la nomina del difensore civico regionale e del componente del Cda del Teatro Marrucino di Chieti, su cui si registra lo scontro all’interno della maggioranza con più di una candidatura in campo.

Approvato all’unanimità l’emendamento al Progetto di Legge n. 182/2021, che sospende l’installazione degli impianti di produzione di energia eolica di ogni tipologia, le grandi istallazioni di fotovoltaico posizionato a terra e di impianti per il trattamento dei rifiuti, inclusi quelli soggetti ad edilizia libera, nelle zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg., Doc, Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale.

Il fine, spiega il capogruppo del Pd Silvio Paolucci, è quello “di non compromettere o interferire negativamente la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale”.

“Voglio ringraziare tutti i consiglieri regionali che hanno votato, sia la maggioranza che il Movimento 5 Stelle, perché abbiamo concentrato le forze su due argomenti a vantaggio del nostro territorio – sottolinea – In merito agli impianti di fonti rinnovabili, c’è oggi l’impegno formale della Regione a lavorare a un atto che introduca nei regolamenti regionali la tutela delle vigne e territori di qualità, perché gli impianti non corrano il rischio di frenare lo sviluppo agricolo e turistico di alcune zone di agricoltura di pregio, ma possano convivere con essi con un’ubicazione appropriata”.

“Deve esserci uno strumento che regolamenti gli insediamenti, a maggior ragione a tutela di vigneti di altissima qualità di cui la nostra regione è piena. Ora che abbiamo creato del tempo per agire, sospendendo ulteriori insediamenti, la Regione lavori subito a uno strumento di pianificazione dedicato e capace di definire i vigneti “siti non idonei”, ai sensi di quanto disposto dal decreto ministeriale 10 settembre del 2010. Si tratta di un’azione trasversale per integrare i regolamenti regionali e trovare la via migliore per indirizzare la localizzazione in aree in cui potranno continuare a rappresentare un valore aggiunto, come accade da anni in molti centri abruzzesi, senza diventare un’ipoteca per l’agricoltura di pregio”, conclude.

Per quanto riguarda il difensore civico si contendono la carica Giandonato Morra, ex assessore regionale in quota Fratelli d’Italia, e Benigno D’Orazio, ex consigliere regionale e consulente della Lega, sostenuto dai salviniani.

Per quanto riguarda il Marrucino, del capogruppo di Forza Italia Mauro Febbo, sostiene l’ex presidente, Paolo Roccioletti, mentre Fratelli d’Italia invece spinge Massimo Longaretti, assessore al Comune di Picciano, fedelissimo del capogruppo Fdi in consiglio regionale, Guerino Testa, mentre la Lega vuole nel cda Massimo Magri, direttore artistico del conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, che alle ultime elezioni regionali si era candidato nella lista Io sto con Legnini, del candidato del centrosinistra Giovanni Legnini, ora commissario alla ricostruzione post sisma 2016.

Decisivo sarà il passaggio in prima Commissione bilancio, dopo le sedute andate deserte a causa del mancato numero legale, con la defezione di Febbo, nell’ambito dello scontro in corso nella maggioranza, oltre che per le nomine, anche per l’imminente rimpasto e i mutati equilibri a seguito del passaggio del sottosegretario di Giunta, Umberto D’Annuntiis, da Forza Italia a Fratelli d’Italia.

I documenti politici all’ordine del giorno erano tutti dedicati alle tematiche sanitarie e i consiglieri che li hanno proposti hanno ricevuto risposta dell’assessore Nicoletta Verì.

Queste le questioni affrontate: “Elevata incidenza settimanale dei decessi legati al Covid-19” (Paolucci, Pd), “Psicologia di base” (Pettinari, M5S), “Funzionalità operativa dell’Ospedale San Massimo di Penne” (Blasioli, Pd), “Ritardi campagna di vaccinazione anti Sars Cov-2/Covid-19 nelle aree interne della provincia di Chieti” (Paolucci, Pd), “Futuro dell’Ospedale SS. Immacolata di Guardiagrele” (Taglieri, M5S). Rinviata alla prossima seduta l’interpellanza del consigliere Pietrucci (Pd), “Avvisi per i voucher sull’Alta Formazione”.

L’Aula ha infine approvato a maggioranza i seguenti provvedimenti amministrativi: “Ater L’Aquila – Diversa articolazione della pianta organica ed approvazione programma triennale 2021/2023 del fabbisogno di personale”, Ater Pescara – Rimodulazione dotazione organica e programma triennale fabbisogno di personale 2021/2023”, “Rendiconto finanziario 2020 del Consiglio regionale”, “Bilancio di previsione 2021/2023 Consiglio regionale – Prima Variazione – Applicazione Avanzo di Amministrazione Esercizio 2020 – Assestamento Generale dei Conti”.