CONSIGLIO COMUNALE CHIETI, GRUPPO LEGA: “PESSIMO ESORDIO DELL’AMMINISTRAZIONE FERRARA”

CHIETI – “Oggi è stata approvata la prima variazione di bilancio, la cui paternità è interamente della nuova giunta municipale. Riteniamo che sia paradossale iniziare una legislatura con un tale atto che contestualmente taglia al sociale, e aumenta le spese per le indennità della stessa giunta e per il personale, in virtù delle assunzioni delle figure dello staff”.

A scriverlo in una nota il gruppo consiliare Lega Chieti.

“Si potrà discutere, come si è discusso lungamente su trilogie e tanto altro, ma il dato inconfutabile è che neppure un impacciatissimo dottor Rispoli ha saputo sconfessare in questo primo atto, a fronte di qualche scelta necessaria, e probabilmente anche di qualche scelta meritoria, ciò che balza più agli occhi”, si legge nella nota degli esponenti del Carroccio -, e cioè l’aumento di spesa per far fronte agli accresciuti costi dello staff, ed al contestuale aumento delle indennità del sindaco e della giunta. Questa prima scelta ci fa comprendere come purtroppo andremo avanti nei prossimi anni”.

