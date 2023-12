CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA: 18 DICEMBRE BILANCIO PREVISIONE, ASSEMBLEA TORNA A PALAZZO MARGHERITA

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi lunedì 18 dicembre, alle 9, in seduta di prima convocazione.

Lo ha reso noto il presidente, Roberto Santangelo, che stamani, nel corso dell’inaugurazione di Palazzo Margherita, ha annunciato che l’Assemblea si svolgerà nella sala consiliare della stessa residenza municipale dopo 14 anni e mezzo.

L’ultima riunione del Consiglio prima del sisma del 6 aprile a palazzo Margherita si tenne il 30 marzo 2009, quando, tra l’altro, fu approvato il bilancio di previsione per quell’anno.

Anche in occasione del ritorno nella storica sala consiliare l’argomento principale sarà il bilancio di previsione 2024-2026, congiuntamente al Documento unico di programmazione (Dup) per il prossimo triennio. Preliminarmente verranno esaminati gli atti propedeutici allo strumento finanziario, vale a dire il piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili di proprietà del Comune e la verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricabili da destinare a residenza, attività produttive e terziarie che potranno essere vendute o concesse in diritto di superficie. Gli altri argomenti riguarderanno la modifica al regolamento dell’imposta municipale propria, le aliquote e le detrazioni imu per il 2024 e il dup e il bilancio di previsione 2024-2026 dell’istituzione Centro servizi anziani.

Nel pomeriggio di lunedì 18 dicembre, intorno alle 14 (e comunque dopo che il Consiglio avrà terminato gli argomenti di prima convocazione), il Consiglio si riunirà in seconda convocazione per esaminare gli atti non discussi nella seduta del 7 dicembre, quando la seduta è andata deserta per mancanza del numero legale, al momento del voto sulla presa d’atto della proposta progettuale della società Brasilia per la cessione di un’area e la realizzazione di un parcheggio in favore del Comune per un complesso commerciale, nell’ambito complessivo del programma di riqualificazione urbana di Porta Barete. I lavori riprenderanno proprio da questa proposta di deliberazione. A seguire, discussione e voto per l’approvazione definitiva, con adozione di variante al piano regolatore, del nuovo polo scolastico di Sassa. Altri tre provvedimenti riguarderanno l’adeguamento del piano regolatore relativo ad Assergi, l’acquisizione al patrimonio di aree cedute in seguito ad intervento edilizio e l’approvazione di una variante al piano regolatore generale a Onna nel quadro del piano di ricostruzione della frazione.

All’esame dell’Aula anche il mutamento di destinazione d’uso per terreni demaniali a Collebrincioni e a Bagno e l’accettazione a titolo gratuito in favore del Comune, da parte della Provincia, di un terreno all’incrocio tra via Girolamo da Vicenza e la strada statale 17.

All’ordine del giorno anche tre interrogazioni: Ferrovia L’Aquila-Roma (Pezzopane, Pd); Dichiarazioni su facebook dell’assessore Francesco De Santis (Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa, e altri); Affidamento dell’incarico per il servizio di gestione della comunicazione istituzionale relativa alla redazione del nuovo Piano regolatore alla società Anusal (Rotellini, L’Aquila Coraggiosa, e altri).

Un’interpellanza riguarderà invece la messa in sicurezza di via Codalunga nel tratto che attraversa il centro abitato del quartiere Bellavista (Serpetti e il gruppo Il Passo possibile). Gli argomenti in programma contemplano anche tre ordini del giorno: Misure a tutela della salute mentale della comunità con particolare attenzione alle nuove generazioni e alle fasce fragili della popolazione (prima firmataria, Giannangeli); Ripristino delle operazioni Strade Sicure nel centro cittadino (Faccia, Civici e Indipendenti per Biondi – L’Aquila al Centro); Fiume Aterno, presa d’atto degli eventi di esondazione del 2023 e degli anni precedenti, prevenzione del rischio (Massimo Scimia e il gruppo Il Passo possibile).

E’ prevista anche la mozione per il conferimento di un riconoscimento per meriti sportivi a Lorenzo Salvati (Vittorini, Fdi, e Faccia).