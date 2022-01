CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA: APPROVATA PARTE OPERATIVA E STRATEGICA DEL DUP

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha successivamente approvato la parte descrittiva della sezione strategica e operativa del Documento unico di programmazione per il triennio 2022-2024.

“Si tratta dello strumento fondamentale con cui viene pianificata l’attività dell’amministrazione comunale – ha spiegato il vice sindaco Raffaele Daniele, che ha presentato il provvedimento – e traccia primi obiettivi e gli interventi che verranno messi in atto. La prossima settimana si conta di definire la seconda parte della sezione operativa, quella strettamente contabile, che ricomprenderà il programma triennale delle opere pubbliche, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, e i piani triennali di razionalizzazione delle spese di funzionamento dell’Ente, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, che verranno inseriti in sede di approvazione della nota di aggiornamento al Dup all’atto della presentazione dello schema di deliberazione del bilancio di previsione da parte della Giunta al Consiglio”.

“Il documento approvato oggi, che inevitabilmente è condizionato dal perdurare dell’epidemia da covid 19 – ha aggiunto il vice sindaco Daniele – riguarda innanzitutto gli obiettivi strategici intersettoriali, che vanno dalla relazione semestrale sulle attività svolte e complessiva sull’attività del mandato, all’implementazione dei progetti legati al contenimento del covid 19, alla partecipazione alle riunioni dell’unità di crisi appositamente allestita dal sindaco fin dall’inizio del circolare del coronavirus, al monitoraggio sulle azioni amministrative. Molta importanza viene data alla riscossione nei termini delle entrate, operazione che comunque già sta riscontrando dei buoni risultati anche in virtù del costante aggiornamento e incrocio delle banche dati, e ai pagamenti nella tempistica di legge. Fondamentale è l’attività nell’ambito del perfezionamento delle schede progettuali per il Pnrr e il fondo complementare, parte di quelle già elaborate dall’amministrazione comunale ammesse a finanziamento”.

“La seconda parte del Dup– ha aggiunto il vice sindaco Daniele – contiene invece gli specifici obiettivi per ciascun settore del Comune

Il Consiglio ha poi approvato due mozioni. Con la prima (Albano, Pd) sindaco e giunta sono stati impegnati a verificare con l’Afm la possibilità di applicare prezzi particolarmente contenuti e promozionali sui prodotti sanitari e igienici femminili, (quali tamponi interni, assorbenti igienici esterni, coppe e spugne mestruali) e a mettere in atto ogni altra eventuale iniziativa per migliorare la disponibilità e l’educazione all’uso di questi prodotti da parte delle donne ed in particolare delle fasce più svantaggiate.

Altre richieste contenute nel documento riguardano il sollecito al Governo e al Parlamento a proseguire sulla strada di un’immediata riduzione dell’aliquota al 10% per i prodotti igienico-sanitari femminili, per arrivare poi alla totale detassazione dei beni essenziali alla salute ed all’igiene femminile, e alla Regione Abruzzo affinché affronti e approfondisca il fenomeno della “povertà mestruale”, anche, eventualmente, attraverso uno studio qualitativo delle fasce economicamente a rischio, prevedendo un piano di agevolazioni economiche per l’acquisto di prodotti sanitari e igienici femminili per le fasce più deboli.

L’altra mozione (Romano, Iv, e De Blasis, Fdi) impegna ad attuare l’adeguamento contrattuale delle insegnanti di servizio per il pre e interscuola.