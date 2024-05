CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA: APPROVATO PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato stamani il Piano di classificazione acustica. A favore del provvedimento hanno votato 17 consiglieri dei gruppi Fdi, L’Aquila Futura, Lega, Udc, Civici e Indipendenti per Biondi-L’Aquila al centro e il gruppo misto; i gruppi Pd, L’Aquila coraggiosa, Il Passo possibile, L’Aquila nuova e Azione non hanno partecipato al voto.

Il documento rappresenta uno dei maggiori strumenti di governo del territorio, attraverso cui l’amministrazione comunale disciplina i livelli massimi di rumore ammessi all’interno del territorio medesimo, in funzione delle attività produttive, degli insediamenti residenziali e di tutte le specificità socio-economiche del comune dell’Aquila. Il Piano, inoltre, interviene anche nel quadro normativo delle autorizzazioni per le attività produttive e industriali così come per le manifestazioni, precisando eventuali deroghe e i limiti delle stesse.

La seduta integrale del Consiglio comunale può essere visualizzata attraverso questo link