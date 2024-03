CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA: IANNI LASCIA FORZA ITALIA E PASSA AL GRUPPO MISTO

L’AQUILA – Maria Luisa Ianni, consigliere al Comune dell’Aquila, lascia il gruppo consiliare di Forza Italia e aderisce al Gruppo Misto.

La comunicazione è stata formalizzata presso gli uffici della Presidenza del Consiglio comunale e del Segretario generale dell’Ente.

“Una decisione importante”, come l’ha definita in una nota Ianni, “su cui ho riflettuto a lungo e che non comprometterà in alcun modo il mio sostegno al sindaco Pierluigi Biondi alla maggioranza di centrodestra”.

Secondo quanto riferito ad AbruzzoWeb da fonti interne al partito, Fi ha appreso della notizia proprio dal comunicato inviato dall’Ufficio stampa del Comune, senza prima condividere la decisione.

Dalla breve comunicazione non emergono comunque i risvolti politici di un cambio scenario per la crisi nella maggioranza di centrodestra innescata dalla richiesta di Forza Italia di una verifica dell’azione di governo e di un posto in giunta, come compensazione per il passaggio del suo assessore, Roberto Tinari, all’Udc.

Un ulteriore passaggio che era già nell’aria visto che negli ultimi tempi i rapporti tra con Fratelli d’Italia sarebbero diventati più stretti, con Ianni più lontana dalla linea del vicecoordinatore provinciale di Forza Italia, Giorgio De Matteis, e sempre più vicina quella del sindaco Biondi.

Tra l’altro, viene fatto presente dal partito, in piena campagna elettorale per le regionali dello scorso 10 marzo, le frizioni sarebbero ulteriormente aumentate, visto il sostegno di Ianni al candidato di FdI Alessandro Piccinini, ex assessore al Comune dell’Aquila ed ex presidente della Gran Sasso Acqua, che con 5.443 voti non è riuscito comunque a rientrare in Consiglio regionale.

E ora che per Forza Italia in Consiglio resta Daniele D’Angelo, mentre si attendono comunicazioni ufficiali dagli azzurri, ci sarà da capire se l’addio di Ianni avrà conseguenze sulla richiesta di un assessorato considerando il peso politico del presidente del Consiglio comunale, Roberto Santangelo, già vicepresidente del Consiglio regionale, rieletto con 9.587 preferenze.

Si legge nella nota di Ianni: “In questi anni, sia durante il primo mandato – in cui ho ricoperto anche il ruolo di assessore – sia dopo la vittoria delle elezioni del 2022 ritengo di aver dimostrato piena lealtà sia nei confronti dell’amministrazione sia nella visione di governo della città. Ora più che mai, alla luce dell’importante processo di rigenerazione urbana in atto, i molti progetti in cantiere e che stanno trasformando il nostro territorio, la visione prospettica del futuro, certificata dall’assegnazione del titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026, è necessario confermare e rafforzare il supporto alla coalizione. La mia scelta è finalizzata in tal senso, confortata e supportata dalla libertà e la coerenza che hanno sempre contraddistinto il mio operato che ha come unico obiettivo quello di continuare a garantire il buon governo dell’Aquila e dare risposte alle istanze della comunità”. (a.c.)