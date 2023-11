CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA: MERCOLEDI’ IN AULA TARI, PORTA LEONI, PISCINE, PONTE BELVEDERE. L’ODG

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi mercoledì 15 novembre, alle 10.30, nella sala Spagnoli dell’Emiciclo.

Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo.

All’ordine del giorno, la riduzione della Tari (la tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti) a beneficio delle utenze non domestiche condizionate dai lavori di riqualificazione nel centro storico. L’assemblea sarà chiamata a votare anche il nuovo regolamento di polizia mortuaria e la parte descrittiva della sezione strategica e operativa del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2024-2026.

In discussione anche la mozione di condanna della pratica del cosiddetto utero in affitto (Leonardo Scimia, Fdi, e altri).

Quattro le interrogazioni previste: “Parcheggio Porta Leoni – stato dell’arte” (Iorio, Il passo possibile, e altri); “Ritardi sull’apertura del parcheggio di Porta Leoni” (Rotellini, L’Aquila Coraggiosa, e altri); “Ritardi della pratica riguardante un condominio di via Antinori” (Palumbo, Pd); “Operatività dei sottoservizi nello smart tunnel” (Padovani, 99 L’Aquila, e Verini, Azione-Noi al centro).

Due le interpellanze iscritte all’ordine del giorno. Una riguarda la tempistica della riapertura delle piscine comunali (Palumbo), l’altra la demolizione e la ricostruzione del ponte Belvedere (Romano, L’Aquila nuova).

All’attenzione dell’Aula anche tre ordini del giorno: modifica del canone patrimoniale (Romano), Parco della Luna a Collemaggio (Rotellini e Giannangeli, L’Aquila Coraggiosa) e immediato cessate il fuoco, stop ai bombardamenti sulla striscia di Gaza e tutela della popolazione palestinese (Giannangeli e Rotellini).