CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA, VENERDI’ 30 L’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà a riunirsi venerdì 30 luglio, alle 9.30. Lo rende noto il presidente, Roberto Tinari. L’assemblea si svolgerà in modalità mista: alla sala Ipogea dell’Emiciclo, per chi vorrà partecipare in presenza, ma gli amministratori potranno collegarsi anche in videoconferenza.

All’ordine del giorno le delibere riguardanti la terza variazione di bilancio dell’istituzione Centro servizi anziani e l’assestamento, con salvaguardia degli equilibri, del bilancio di previsione del Comune 2021-2023.

In aula anche due interrogazioni: “Contributi centri estivi per ragazzi gestiti da associazioni di volontariato del territorio” (Romano, Iv), “Opere d’arte donate e abbandonate” (Lelio De Santis, Cambiare insieme), e una mozione, “Progetto a sostegno di palestre, attività sportive e scuole di danza del territorio per fronteggiare i disagi causati dall’emergenza covid-19 (Albano e Palumbo, Pd).

Tre gli ordini del giorno in discussione. Il primo, firmato da Colantoni (Fdi), Albano (Pd) e Lelio De Santis (Cambiare insieme) riguarda l’attivazione del gemellaggio con Avignone (Francia), nell’ambito del progetto “L’Aquila-Avignone andata e ritorno”. Il secondo (Lelio De Santi e altri) concerne invece la rateizzazione dei solleciti di pagamento relativi ai consumi di gas metano per il riscaldamento e l’acqua sanitaria per i canoni di locazione e di compartecipazione dovuti dagli assegnatari ed ex assegnatari del Progetto Case e Map. L’ultimo (Lelio De Santi e altri) è relativo alla “Mozione sulle antenne telefoniche, slittamento dei termini di presentazione degli atti e dell’approvazione da parte della Giunta comunale”.