CONSIGLIO COMUNALE L’AQUILA,SI’ A CAMBI DESTINAZIONE D’USO AREE VERDI SAN FRANCESCO, SASSA E PRETURO

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha dato il via libera stamani alla rotazione delle destinazioni d’uso, ai sensi delle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale, di alcune aree nel quartiere di San Francesco e nelle frazioni di Sassa e Preturo, per realizzare aree verdi attrezzate e aree giochi.

La delibera, illustrata dall’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, prevede la straordinaria manutenzione di un’area di 6.320 metri quadrati nel quartiere di San Francesco, attualmente in condizioni di abbandono, allo scopo di recuperarla e di renderla pienamente fruibile per i cittadini. Le due aree giochi, di circa 150 metri quadrati ciascuna, vengono invece localizzate su una parte delle corti esterne delle scuole di Sassa scalo e di Preturo.

Il Consiglio ha inoltre approvato il progetto definitivo per i lavori di ampliamento del cimitero della frazione di Santi di Preturo, per la cui realizzazione si è resa necessaria una variante al piano regolatore. L’operazione prevede interventi per 500mila euro e, con la deliberazione adottata oggi, le opere in questione sono state dichiarate di pubblica utilità ed è stato apposto il vincolo preordinato all’esproprio dei terreni, necessario per procedere all’ampliamento previsto dal progetto.

L’Assemblea civica ha quindi fornito l’autorizzazione al rilascio del permesso di costruire in deroga per la sostituzione edilizia di un fabbricato in via Roio, ha espresso parere favorevole al provvedimento regionale di autorizzazione per il mutamento di destinazione di un terreno e ha deliberato di acquisire al patrimonio comunale alcune zone che serviranno per la realizzazione di via Federico Caffè, a Preturo.