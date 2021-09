CONSIGLIO COMUNALE PESCARA, NASCE GRUPPO MISTO: FIORILLI E LETTERE LASCIANO AMARE PESCARA E M5S

PESCARA – “Nasce oggi in seno al Consiglio comunale di Pescara il Gruppo Misto che ci vedrà lavorare insieme per dare il nostro reciproco contributo alla crescita di Pescara, conservando sempre un occhio attento e di pungolo, ma finalizzato a costruire, a ideare, progettare e programmare nell’interesse della città”. Lo hanno detto i consiglieri comunali Berardino Fiorilli e Giampiero Lettere che nel corso di una conferenza stampa hanno ufficializzato oggi la costituzione ufficiale del Gruppo Misto, lasciando rispettivamente la lista Amare Pescara, che con l’uscita di Fiorilli, unico candidato consigliere eletto, esce definitivamente di scena dall’assise civica, e il Movimento 5 Stelle.

“Ho ritenuto che fosse giunto il momento di lasciare la lista Amare Pescara, anche per porre fine alle sterili divergenze con il fondatore, seppur perfettamente legittimato a usare simbolo e logo in quanto regolarmente eletto – ha spiegato il consigliere Fiorilli -. E soprattutto ho ritenuto fosse giunta anche l’occasione per aderire al gruppo misto con il collega Lettere, avendo trovato un amministratore valido per intraprendere un percorso comune condividendo i principi e i valori alla base di un buon amministratore. Il consigliere Lettere è un tecnico e potrà dare il proprio contributo specialistico in quei settori che richiedono una formazione e preparazione specifica, allo stesso modo in cui io, da avvocato, potrò avere maggiori conoscenze in quelle procedure giuridiche che attengono la pubblica amministrazione. Insieme potremo svolgere un lavoro utile, ferma restando la mia personale federazione con l’Udc, una collaborazione avviata mesi fa. Con il consigliere Lettere avvieremo un percorso di condivisione, pur avendo storie politiche e provenienze differenti”.

“L’uscita dai Pentastellati nasce dalla semplice constatazione di quanto ormai sia cambiato il Movimento, che ha subito una evidente trasformazione rispetto alle sue origini e oggi non rappresenta più molti attivisti – ha detto il consigliere Lettere -, e proprio a loro, agli attivisti, così come alla capogruppo Erika Alessandrini e ai colleghi consiglieri Massimo Di Renzo e Paolo Sola va il ringraziamento per la fiducia che mi hanno accordato. Purtroppo quello attuale non è più il Movimento che ho conosciuto nel 2009 e non lo è più da troppo tempo. Dopo le Elezioni del 2018 sono avvenuti mutamenti nella linea politica nel M5S, che si è trasformata da prima forza politica, alternativa a destra e sinistra, ad alleata di tutte le forze politiche, appoggiando l’attuale coalizione istituzionale con Draghi Premier, rinnegando ogni coerenza ideologica ed implodendo tra mille lotte interne e senza alcun rispetto per i valori fondativi. Prendo atto che il nuovo M5S del Presidente Conte sarà un Partito Politico la cui collocazione è inevitabilmente alla Sinistra del paese e per tale ragione ritengo opportuno fare un coerente passo indietro. A tutti coloro che vorranno rimanere nel nuovo Partito del M5S auguro buon lavoro ed un sincero in bocca al lupo, ma io non ne farò parte perché il mio percorso è un altro. Intendo continuare l’incarico di consigliere comunale con il massimo impegno perché sono stato eletto da cittadini che hanno creduto in me a prescindere dalle appartenenze politiche. Sono anche un tecnico ed intendo continuare a contribuire alla crescita ed al miglioramento di questa città da una posizione equidistante e non pregiudiziale, critica certamente ma costruttiva, in assoluta coerenza con quello che finora ho fatto. Entro nel Gruppo Misto continuando il mio mandato elettorale senza simboli di partito e continuando ad impegnarmi con serietà e professionalità, mettendo a disposizione la mia esperienza direttamente alla Città di Pescara, a cui risponderò esclusivamente”. Intanto il neocostituito Gruppo Misto ha già svolto la prima assemblea nominando il consigliere Giampiero Lettere neo-capogruppo.