CONSIGLIO COMUNALE TERAMO, NUOVA SEDUTA IL 22 DICEMBRE: SMEMBRAMENTO COLLEGIO ELETTORALE ALL’ODG

TERAMO – Nell’Auditorium del Parco della Scienza, martedì 22 dicembre prossimo, alle ore 9.30, è convocata una nuova seduta del Consiglio Comunale, in modalità ibrida, con presenza massima al 50%, a porte chiuse, e la partecipazione dei soli giornalisti accreditati. La 2^ convocazione è fissata per giovedì 24 dicembre 2020 alle ore 10.

Gli argomenti all’Ordine del Giorno: criticità relative all’assetto societario della Banca Popolare di Bari – ex Tercas e sue ricadute sul territorio teramano”; relazione illustrativa ex art. 12 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale e Ordine de Giorno; ordine del Giorno sullo smembramento del Collegio elettorale della Provincia di Teramo per la elezione della Camera dei Deputati; mozione ex art. 10 del Regolamento del Consiglio Comunale mirata alla definizione di iniziative volte a riequilibrare i fondi Fsr tra le Asl abruzzesi; quantità e qualità delle aree anno 2021; approvazione Regolamento per il Servizio Economato; approvazione del Regolamento per la liberalizzazione dei vincoli convenzionali delle aree cedute in diritto di superficie e di proprietà ricomprese nei Piani per Insediamenti Produttivi del Comune di Teramo di Villa Vomano e di Villa Pavone.

