CONSIGLIO DEI MINISTRI: OK A DDL PER SVEZIA E FINLANDIA NELLA NATO

ROMA – Il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge per la ratifica dell’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato.

“All’invasione russa dell’Ucraina e alla minaccia che questa rappresenta per la pace in Europa, l’Italia risponde con chiarezza e determinazione. Nel Consiglio dei Ministri di oggi, abbiamo votato la ratifica di adesione di Finlandia e Svezia alla Nato. Europeismo e atlantismo alla base di un’agenda comune che chiede lo sforzo di tutti gli alleati. È questa la vera sfida. Un’alleanza atlantica più forte è garanzia di sicurezza e libertà per tutto l’Occidente”, scrive la ministra per gli Affari regionali, Mariastella Gelmini.