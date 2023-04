CONSIGLIO DEI MINISTRI: OK A RATIFICA INTESA CONFERENZA DELLE REGIONI

ROMA – La legge regionale che ratifica l’intesa per l’istituzionalizzazione delle Conferenza delle regioni e delle Provincie autonome ha passato il vaglio del Consiglio dei Ministri.

Il Cdm ha esaminato la legge della regione Abruzzo n. 9 del 15/02/2023, recante “Ratifica dell’Intesa tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la costituzione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome” deliberando di non impugnarla.

La Conferenza delle Regioni, assemblea che riunisce i presidenti delle regioni e delle province autonome, è la sede in cui i governatori delle giunte regionali si riuniscono per concordare posizioni comuni da portare all’attenzione del governo nazionale e delle istituzioni dell’Unione Europea.

La legge, dunque, ratifica l’intesa per l’istituzionalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome ai sensi dell’articolo 117 comma 8 della Costituzione italiana che determina i principi fondamentali riservati alla legislazione dello stato disponendo la potestà regionale per ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

La ratifica ha tra le sue finalità quello di rafforzare il ruolo della Conferenza delle Regioni promuovendo la definizione di proposte comuni da parte delle Regioni agli organi centrali dello Stato e delle Istituzioni europee favorendo l’esercizio coordinato delle rispettive competenze e funzioni.