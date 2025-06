CONSIGLIO: DOMANI COMMISSIONI SU RIFORMA ARAP ED EFFICACIA NORMA PER RIPOPOLAMENTO PAESI

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani, martedì 1 luglio, alle ore 11.30, con la riunione del Comitato per la Legislazione, che prosegue la sua funzione di controllo sull’attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.

In particolare, il Comitato approfondirà lo studio delle seguenti leggi: l.r. 21 dicembre 2021, n. 32 “Misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli Comuni di montagna”, con l’audizione del sindaco di Gagliano Aterno; l.r. 20 ottobre 2006, n. 31 “Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate” (audizioni: Presidente Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini della Regione Abruzzo).

La riunione si concluderà con l’esame del progetto di Legge, “Disposizioni in favore delle persone affette da dolore pelvico cronico e patologie correlate”.

Lo stesso martedì, alle ore 15.30, è convocata la seduta congiunta delle Commissioni, Prima “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali” e Terza “Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive”. In esame il progetto di legge, iniziativa di Giunta regionale, “Processo di riassetto complessivo, riorganizzazione ed implementazione delle aree industriali regionali. Avvio del progetto di fusione ex artt. 2501 ss. cc. tra l’Azienda regionale delle aree produttive (ARAP) ed il Consorzio per lo sviluppo industriale dell’area Pescara – Chieti (CSI). Indirizzi operativi e attività conseguenti”.

Sarà ascoltato l’assessore regionale alle attività produttive, ricerca industriale e lavoro, Tiziana Magnacca.

Al termine della seduta congiunta, la Terza Commissione proseguirà i lavori con l’esame del provvedimento amministrativo, “Proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio Regionale”.