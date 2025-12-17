CONSIGLIO: FONDI CULTURA IN PDL SU DEBITO FUORI BILANCIO, OK DA PARTE MINORANZA, NO DI M5S

L’AQUILA – L’Assemblea del Consiglio regionale d’Abruzzo, riunita all’Aquila, ha licenziato una norma contenitore – per le opposizioni di centrosinistra ‘l’ennesima omnibus’, anche se poi il solo M5s ha detto no, spaccando la coalizione – con il voto favorevole della maggioranza, contenente alcuni contributi per eventi e altre iniziative.

Gli emendamenti sono stati collegati al progetto di legge che riconosce la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla mancata disposizione di impegno sul canone di manutenzione del portale dell’Osservatorio di polizia locale, per un importo di euro 2.643,74 iva compresa.

Tra i provvedimenti in materia culturale inseriti, la somma di 35.000 euro, per il 2025, alla Fondazione Michetti, finalizzato all’organizzazione del Premio Michetti; inoltre, al fine di sostenere organizzazione, promozione e realizzazione delle attività connesse all’evento “Giostra cavalleresca di Sulmona”, riconosciuta manifestazione di rilevante interesse storico e culturale regionale, il Consiglio ha concesso, per l’anno 2025, un contributo straordinario di 14.500 euro all’associazione “Giostra cavalleresca”.

Per la stessa annualità, è stato riconosciuto un contributo straordinario di 14.500 euro all’associazione culturale “Il Mastrogiurato”, con sede a Lanciano, per l’edizione 2025 dell’omonima rievocazione storica. A seguire, e al fine di sostenere la partecipazione dell’Orchestra i Giovani Accademici (OiGA) di Ortona, al festival Golden Sardana di Lloret de mar e Barcellona, è stato concesso, per il 2025, un contributo straordinario di 5.000 euro all’Orchestra Sinfonica Tosti della Città di Ortona, del quale l’OiGA costituisce orchestra di formazione.

Infine, per assicurare misure adeguate alla piena realizzazione del diritto allo studio in attuazione dell’articolo 8, comma 2 dello Statuto regionale, la Regione ha inteso contribuire alle spese per attività finalizzate a favorire la piena fruibilità del servizio scolastico all’Istituto Comprensivo di Atri, plesso di Casoli, con particolare riguardo all’inclusività e all’accessibilità degli studenti disabili.

Per tale finalità, all’istituto su indicato, è stato concesso, per il 2025, un contributo straordinario di 21.500 euro.

Tali interventi hanno ottenuto il voto favorevole dei consiglieri di maggioranza e di opposizione, con la sola astensione del Movimento 5 Stelle.