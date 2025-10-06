CONSIGLIO: IN COMMISSIONE NORME SU COOPERATIVE COMUNITA’ E VIOLENZA DI GENERE, DIRITTO STUDIO

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre con la seduta della Commissione “Salute, Sicurezza Sociale, Cultura, Formazione e Lavoro” convocata, in seduta straordinaria, per domani, martedì 7 ottobre 2025. alle ore 10.

All’ordine del giorno i seguenti progetti di legge: “Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione ed informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario ed in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell’immagine della Regione Abruzzo” (iniziativa di Sospiri, Scoccia, De Renzis e Blasioli); “Disciplina delle Cooperative di Comunità per il lavoro e la produzione” (iniziativa della Giunta regionale); “Norme regionali in materia di diritto allo studio” (D’Amico e Paolucci); “Promozione dell’educazione alla parità di genere e alla prevenzione delle discriminazioni e della violenza di genere nelle Istituzioni scolastiche, universitarie e formative” (Paolucci).

Saranno esaminate anche la risoluzione “Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia” e la mozione “Rafforzamento della rete ematologica territoriale in Abruzzo”.

Giovedì 9 ottobre, alle ore 10, è in programma la seduta della Commissione di Vigilanza per esaminare i seguenti temi: Legge regionale in materia di polizia locale (audizione: Walter Falzani, Coordinamento Regionale Abruzzo Csa Ral); disservizi Enel Distribuzione sul territorio della Città di Teramo (audizioni: Ettore Caruso, Responsabile Area Abruzzo – Marche – Molise; Barbara Zito, Responsabile Unità Territoriale di Teramo; Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo); esame situazione giuridico amministrativa relativa al complesso sportivo “A. Trinchini” – loc. Incoronata di Sulmona (audizioni: Mario Quaglieri, Assessore regionale con delega al Patrimonio e allo Sport; Pasquale Di Meo, Dirigente Servizio Patrimonio; Patrizia Radicci, Responsabile Servizio Programmazione e Promozione Turistica Sportiva); mancata attuazione della postazione del 118 nella zona est della città dell’Aquila (audizioni: Nicoletta Verì, Assessore regionale alla Sanità; Camillo Odio, Direttore vicario f.f. Dipartimento Sanità; Pierluigi Cosenza, Direttore Agenzia Sanitaria Regionale; Paolo Costanzi, Direttore Generale Asl 01). (red)