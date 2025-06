CONSIGLIO: IN COMMISSIONE PDL SICUREZZA LAVORO PUBBLICO, RISCHIO VALANGHE E QUALITA’ ARCHITETTONICA

L’AQUILA – La settimana politica all’Emiciclo si apre domani martedì 24 giugno, alle ore 10, con la seduta della Quarta Commissione “Politiche Europee, Internazionali, per i Programmi della Commissione Europea e per la partecipazione ai processi normativi dell’Unione Europea”.

All’esame dei Commissari il progetto legge, “Disposizioni per la qualità, la tutela e la sicurezza del lavoro nei contratti pubblici” (iniziativa Verrecchia).

Lo stesso giorno, con inizio alle ore 11, è convocata in seduta straordinaria la Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”.

All’ordine del giorno i seguenti progetti di legge: “Disposizioni per la promozione della qualità architettonica” (iniziativa Campitelli – Di Matteo), con audizioni: INU Abruzzo e Molise; ANCI Abruzzo; Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile – Architettura, Ambientale UNIVAQ; Direttore del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi D’Annunzio; Presidenti degli Ordini degli Ingegneri di L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara; Presidenti degli Ordini degli Architetti di L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara; Presidenti degli Ordini dei Geometri di L’Aquila, Teramo, Chieti e Pescara; Studio Oriano Associati.

A seguire il progetto di legge “Modifiche alla Legge Regionale 18 giugno 1992, N. 47 (Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga)” (iniziativa Verrecchia). In esame anche il provvedimento amministrativo, di iniziativa della Giunta regionale, che contiene l’atto di indirizzo per l’adozione del nuovo “Piano Territoriale Paesaggistico Regionale – PTPR”.

Previste le audizioni del Direttore del Dipartimento Territorio-Ambiente della Giunta regionale e del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio.

La seduta della II Commissione prevedrà, infine, il confronto sulle risoluzioni: Realizzazione del metanodotto SNAM (Pietrucci); Azioni a sostegno del nuovo brand “Riviera del gigante” (Cavallari); Verifica Taglio delle risorse per la manutenzione delle strade nelle Province della regione Abruzzo (Di Marco); Deviazione temporanea traffico veicolare pesante da SS16 ad A14 (Taglieri).