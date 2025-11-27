CONSIGLIO: IN COMMISSIONE RISERVA BORSACCHIO, IMPIANTO RIFIUTI DI SULMONA, DANNI DEL MALTEMPO

L’AQUILA – La seduta della Commissione di Vigilanza, già convocata per oggi giovedì 27 novembre è rinviata per causa di forze maggiore al giorno giovedì 4 dicembre, alle ore 10, con il medesimo ordine del giorno.
Ad integrazione degli appuntamenti politici della settimana in Consiglio, oggi giovedì 27 novembre, a seguire i lavori del Comitato per la Legislazione, previsti per le ore 15, è stata convocata la seduta straordinaria della Seconda Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”.
In esame il progetto di legge, di iniziativa della Giunta regionale, “Modifiche e integrazioni all’art. 25 della Legge Regionale 25 gennaio 2024, n.4 “Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della Regione Abruzzo (Legge di stabilità regionale 2024)”. L’art. 25 aveva introdotto variazioni al perimetro dell’area della Riserva naturale del “Borsacchio”.
La Commissione, inoltre, si confronterà su due ulteriori temi: il “progetto di impianto per il trattamento dei rifiuti ad alto potere calorifero – Get Energy Prime Italia S.r.l., nella Zona industriale di Sulmona (AQ)” (audizioni, Direttore del Dipartimento Territorio eAmbiente della Giunta regionale; Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche; Presidente Forum H2O Augusto De Sanctis; dott. Mario Pizzola; dott. Roberto Ranalli); “Effetti eccezionali precipitazioni dal 25 marzo al 1 aprile 2025” (audizioni: Sindaci dei Comuni di Abbateggio, Alanno, Carpineto della Nora, Civitaquana, Montebello di Bertona, Moscufo, Roccamorice, Turrivalignani).
