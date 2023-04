CONSIGLIO L’AQUILA: LA REPLICA DI D’ANGELO, “AVEVO COMUNICATO LA MIA ASSENZA PER ESIGENZE MEDICHE”

L’AQUILA – “Non ho parlato a caldo per non alimentare polemiche, ma alla luce dell’improprio significato politico attribuito alla mia assenza nella seconda parte della seduta consiliare di ieri, specifico che avevo preventivamente comunicato alla maggioranza la necessità di dovermi assentare a una determinata ora per esigenze mediche”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, capogruppo di ‘Noi Moderati’ al consiglio comunale dell’Aquila. “Il fatto che altri quattro consiglieri di maggioranza fossero assenti, e dunque la mia uscita sia risultata più vistosa solo perché per una parte della seduta ero stato presente – prosegue -, non diminuisce ovviamente il dispiacere per aver contribuito a ritardare l’approvazione di un atto importante. Me ne rammarico – conclude D’Angelo – ma smentisco qualsiasi significato politico rispetto al leale sostegno all’amministrazione comunale, a maggior ragione in un quadro che vede ‘Noi Moderati’, ai cui referenti nazionali ho chiarito l’accaduto, pienamente e convintamente parte della coalizione di centrodestra a livello nazionale e sui territori”.

La sua assenza aveva indotto il sindaco a chiedere provvedimenti a suo carico allo stesso onorevole Maurizio Lupi come quello di impedirgli l’uso del simbolo di Noi Moderati.

“L’uscita dall’aula, nel corso dell’odierna seduta dell’assise civica, da parte del consigliere Daniele D’Angelo ha comportato il venir meno del numero legale proprio al momento dell’approvazione di un provvedimento importante per il regolare svolgimento delle attività del Comune come il Rendiconto finanziario. Un atto che, peraltro, certifica la bontà dell’azione amministrativa, con un conto consuntivo da oltre un miliardo di euro e un avanzo di amministrazione di quasi venti milioni di euro”. Queste le motivazioni del sindaco Biondi in relazione alla sua dura presa di posizione.