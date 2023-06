CONSIGLIO L’AQUILA: OK A COMPLETAMENTO STRADA STADIO GRAN SASSO E AMPLIAMENTO PIAZZA PRETURO

L’AQUILA – Sarà completata via Montorio al Vomano, attraverso un progetto da 255mila euro che prevede la realizzazione del tronco stradale finale dai pressi dell’accesso ospiti dello stadio Gran Sasso “Italo Acconcia” fino all’incrocio con via Lanciano.

Il via libera è arrivato oggi pomeriggio con il voto unanime del Consiglio comunale dell’Aquila.

Via libera inoltre, sempre all’unanimità, all’acquisizione al patrimonio comunale di un’area nella frazione di Preturo, operazione grazie alla quale sarà possibile dare il via all’ampliamento di piazza Domenico Vittorini, intervento per il quale già esiste il progetto e per il quale è stato stimato un investimento di 200mila euro. Il provvedimento di ampliamento di piazza Domenico Vittorini a Preturo (detta anche piazza dell’Alpino) è stato promosso dall’amministrazione comunale “stante l’esigenza della citata frazione – è scritto in delibera – di avere un luogo di aggregazione e socializzazione di dimensioni adeguate all’attuale contesto sociale”.

L’assemblea civica ha inoltre concesso, all’unanimità, l’autorizzazione al rilascio di due permessi per costruire, uno riguardante la sostituzione edilizia dell’aggregato denominato “Il Castello”, a Paganica, l’altro la demolizione e la ricostruzione dell’aggregato “Le Vicenne” a Tempera.

“Due provvedimenti – hanno commentato il consigliere Daniele Ferella (Lega) e l’assessore alle Politiche urbanistiche, Francesco De Santis, che ha presentato il provvedimento – che si inquadrano nell’ottica della ricostruzione post sisma dei centri storici delle frazioni, ma che vanno anche oltre questo aspetto, privilegiando soprattutto la riqualificazione dei nuclei del circondario dell’Aquila e confermando l’attenzione che l’amministrazione comunale pone nei riguardi del territorio”.

