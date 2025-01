CONSIGLIO L’AQUILA: OK A ODG CONTRO TRASFERIMENTO CORTE CONTI A NAPOLI, SOSTEGNO RSA MONTEREALE

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila ha approvato questa mattina, all’unanimità, un ordine del giorno per contrastare la soppressione della sede dell’Aquila della Corte dei Conti e il suo accorpamento a quella di Napoli.

Il documento – prima firmataria, Stefania Pezzopane (Pd), sottoscritto anche dagli altri consiglieri di opposizione e dal vicepresidente dell’Assemblea Daniele Ferella (Lega) – prende spunto dal fatto che il Parlamento sta discutendo in questi giorni il progetto di legge relativo al riordino della giustizia contabile.

Un emendamento prevederebbe, per l’appunto, la chiusura delle sedi regionali.

Nel caso dell’Aquila, l’organismo sarebbe collocato nell’area sud dell’Italia e quello che attualmente ha sede nel capoluogo abruzzese confluirebbe a Napoli. Su questo emendamento esiste già un pronunciamento contrario dell’associazione dei magistrati della Corte dei Conti.

L’ordine del giorno dunque, oltre a esprimere dissenso verso questa proposta “penalizzante per il nostro territorio”, impegna il sindaco (anche nella sua veste di presidente regionale dell’Anci) ad attivarsi presso il Governo e il Parlamento “per bloccare questa iniziativa sbagliata – è scritto nel documento – e che produrrebbe enormi danni alla nostra città e all’intera regione”.

Unanime anche il voto sull’ordine del giorno a sostegno della collettività dell’Alta Valle dell’Aterno nel recupero e nel ripristino della residenza sanitaria assistita di Montereale.

Il documento ripercorre la storia della struttura che, dopo il sisma del 2016, è stata allestita all’interno dell’ex Onpi dell’Aquila, gestita dall’istituzione Centro servizi anziani del Comune dell’Aquila.

Secondo l’ordine del giorno “a distanza di otto anni dal sisma, a sette dall’approvazione del progetto definitivo e a quasi cinque anni dall’aggiudicazione della gara, i lavori di riparazione dell’immobile di Montereale non sono ancora stati completati”.

A seguito di un confronto tra i gruppi consiliari di maggioranza e opposizione, il documento prevede che l’amministrazione comunale aquilana, per quanto di competenza, sostenga le proposte avanzate dal sindaco di Montereale e degli altri sindaci presenti nella seduta della commissione regionale di vigilanza che si è tenuta ieri. Tali proposte prevedono, tra l’altro, il commissariamento dell’appalto per la ricostruzione dell’Rsa di Montereale “da parte del presidente della Regione e vice commissario alla ricostruzione post sisma del centro Italia, Marco Marsilio”.

Via libera anche agli ordini del giorno a sostegno delle forze dell’ordine in seguito agli scontri e ai disordini avvenuti a Bologna e Torino lo scorso 9 gennaio e a Roma il giorno successivo durante manifestazioni in memoria di Ramy Elgaml, nel corso delle quali sono rimasti feriti alcuni agenti (Leonardo Scimia, Fdi) e al sostegno al “no” espresso dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl-Telecomunicazioni all’applicazione del nuovo contratto che riguarda il settore dei contact-center (primo firmatario, Paolo Romano, L’Aquila Nuova).

Il Consiglio ha inoltre approvato all’unanimità un altro ordine del giorno, condiviso tra le forze presenti in Aula, che richiama il Piano acustico recentemente approvato dall’Assemblea e che prevede ulteriori misure e interventi nella zona di San Vittorino e nel centro storico della città.

Approvate anche le delibere per l’adesione del Comune alla fondazione Gazzetta amministrativa, con l’obiettivo di accedere ai servizi di tale organizzazione per il miglioramento e l’efficientamento dell’attività e dei servizi erogati dall’ente, e per la realizzazione di due loculari nel cimitero della frazione di Bagno. Assenso dell’Aula anche sul progetto per la realizzazione della variante alla strada provinciale Amiternina in corrispondenza dell’abitato della frazione di Sassa e sul mutamento di destinazione d’uso e alienazione di terreni situati nel demanio civico di San Vittorino.