CONSIGLIO L’AQUILA: OK OCCUPAZIONE AREE ATER, PRECARI GIUSTIZIA, RESPINTO ODG SOSTEGNO FLOTILLA

L’AQUILA – Si è aperta con un minuto di silenzio, per commemorare la scomparsa dello scomparso Franco Cicerone (già consigliere regionale), il Consiglio comunale dell’Aquila che ha approvato oggi pomeriggio la delibera con cui viene regolarizzata l’occupazione di alcune aree del territorio comunale per la realizzazione di edifici oggi di proprietà dell’Ater. La municipalità, attraverso apposite convenzioni, riconoscerà all’azienda il diritto di superficie.

Via libera anche a un cambio di destinazione d’uso, da artigianale a ricettivo, di un fabbricato a Paganica.

L’aula ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno proposto dai consiglieri comunali Paolo Romano e Lorenzo Rotellini con cui il Consiglio comunale manifesta solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori precari della Giustizia assunti con contratti a tempo determinato in ambito PNRR e con cui si impegnano sindaco e giunta comunale a manifestare formalmente presso Governo e Ministero della Giustizia, sostegno alla richiesta per la stabilizzazione degli stessi.

Respinto, invece (7 voti favorevoli 15 contrari) l’ordine del giorno presentato dalle consigliere Simona Giannangeli e Stefania Pezzopane recante il titolo “Sostegno alla Global Summud Flotilla e richiesta di azioni a tutela della sicurezza dei connazionali e dell’accesso umanitario a Gaza”.