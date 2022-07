CONSIGLIO L’AQUILA, PEZZOPANE CITA COELHO: “UN GUERRIERO ACCETTA LA SCONFITTA, OPPOSIZIONE RIGOROSA”

L’AQUILA – “Il primo Consiglio. L’emozione è tantissima, mitigata da abbracci e sorrisi. Fiori sul banco ad accogliere le consigliere, tante finalmente. E nel mio intervento un buon lavoro al sindaco, al presidente ed a tutto il Consiglio: la campagna elettorale è finita, il risultato è inequivocabile”.

Così, in occasione del Consiglio comunale di insediamento, la deputata dem Stefania Pezzopane, candidata a sindaco del centrosinistra alle elezioni amministrative dell’Aquila che hanno visto la riconferma al primo turno di Pierluigi Biondi, alla guida della coalizione di centrodestra.

“Rimangono tanti problemi insoluti che vogliamo contribuire a risolvere. Ora bisogna rinascere, come area progressista, nel grande impegno per L’Aquila – ha osservato – La coalizione democratica e progressista che ho guidato porta 7 consiglieri/e di qualità. Vogliamo fare un gran lavoro. Si va avanti, per creare nuove condizioni, nel rinnovamento e nella rigenerazione di persone e cose”.

“Ho citato Paolo Coelho ‘Un guerriero accetta la sconfitta. Non la tratta con indifferenza, non tenta di trasformarla in vittoria. Egli è amareggiato dal dolore della perdita, soffre all’indifferenza. Dopo aver passato tutto ciò, si lecca le ferite e ricomincia tutto di nuovo. Un guerriero sa che la guerra è fatta di molte battaglie: egli va avanti'”.

“Inizia una lunga traversata per il centrosinistra qui in consiglio comunale e fuori, aperte porte e finestre, spazio alle idee ed a chi costruisce. Sarà opposizione di orgoglio e dignità quando non condividiamo, sarà proposta seria per risolvere i problemi, sarà ogni giorno confronto per il bene della città. Buon lavoro L’Aquila”, conclude Pezzopane.