CONSIGLIO, MAGGIORANZA APPESA AD UN FILO, ASSENTE ANGELOSANTE, PER ORE NIENTE NUMERO LEGALE

L’AQUILA – Come nelle fosche previsioni della vigilia, il centrodestra in consiglio regionale di Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia, ha seri problemi di numeri e tenuta in aula, dopo la costituzione del gruppo consiliare Valore Abruzzo, da parte dei transfughi della Lega, Simone Angelosante, Tony Di Gianvittorio e Manuele Marcovecchio, quest’ultimo già in precedenza espulso per non aver appoggiato il candidato del centrodestra alle amministrative di Vasto.

Nella seduta di oggi, per l’assenza, pesantissima e forse non casuale, di Angelosante, assieme a quella di Mario Quaglieri di Fratelli d’Italia, medico e che in mattinata aveva impegni professionali, la maggioranza è rimasta inchiodata a 15 voti, ovvero uno in meno necessario per avere il numero legale, fissato 16, e avviare i lavori d’aula, con la discussione del Piano dì difesa della costa, provvedimento inserito questa mattina “fuori sacco” all’ordine del giorno, e altri provvedimenti

Complessivamente il centrodestra ha 17 voti, le opposizioni di centrosinistra e M5s 14 voti. La maggioranza è appesa dunque a soli due voti di vantaggio, con Valore Abruzzo che ne ha tre e con un forte capacità di condizionare i prossimi due anni di legislatura, in un rapporto oramai compromesso con la Lega, da cui i tre consiglieri provengono.

L’impasse si è superata solo con l’arrivo di Quaglieri intorno alle 15, dopo due ore di stallo. Angelosante invece non si è visto.

Subito all’attacco il capogruppo del Pd, Silvio Paolucci: “La maggioranza non ha i numeri nemmeno per il semplice inserimento di un provvedimento amministrativo…tra liti interne e assenteismo Marsilio si ritrova sempre più debole e la Giunta lenta é sempre più ferma

Uno spettacolo triste, che vediamo andare in onda ormai da quasi tre anni. A farne le spese sono gli abruzzesi che hanno diritto di avere un Consiglio che propone, discute e approva provvedimenti a vantaggio della comunità. Questo oggi non è ancora accaduto”.

Ad ogni buon conto, è il Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti” con cui la Regione Abruzzo, a distanza di più di 19 anni (dal 2002), si dota di uno strumento di pianificazione dell’intera fascia costiera andando a normare i 130 km di litorale, che comprende 19 comuni costieri.

OK A PIANO DIFESA COSTA

Per la stesura del Piano di Difesa della Costa è stata prevista una serie di incontri territoriali di confronto con i sindaci, i portatori d’interessi e le associazioni, a dimostrazione della volontà di stilare un provvedimento realmente condiviso e rispondente alle esigenze e alle istanze dei territori.

“L’iter che ha portato alla definitiva approvazione del Piano – ha dichiarato il Sottosegretario alla Presidenza della Giunta regionale Umberto D’Annuntiis – ha visto la presentazione di 35 osservazioni da parte di Comuni, associazioni ambientaliste e di operatori turistici portando alla procedura di Valutazione d’Incidenza (VIncA) con il giudizio favorevole del comitato Regionale VIA. Il Piano adottato, è uno dispositivo essenziale per la pianificazione degli interventi di gestione della fascia costiera che definisce il quadro programmatorio e attuativo incentrato sui principi cardine della sostenibilità ambientale, economica – sociale, della condivisione e del coinvolgimento al fine di attivare il reperimento delle risorse. Il Piano stima in 155 milioni di euro le risorse necessarie, nell’orizzonte temporale attuativo al 2040. Sono pianificati interventi per contenere le azioni erosive utilizzando anche tecniche innovative e sostenibili come per la spiaggia di alimentazione ad Alba Adriatica Nord e l’intervento ai margini dell’Area Marina Protetta a nord del Calvano a Pineto, inoltre, si vuole intervenire con trasformazioni delle strutture di difesa non idonee anche al fine della tutela dei valori naturalistici sottoposti all’azione meteomarina, (Riserva del Borsacchio, Roseto degli Abruzzi)”.

“Prevede anche, opere a beneficio della qualità delle acque di balneazione (Pescara e San Vito) e di trasformazione mirata al miglioramento della capacità difensiva delle opere e della riqualificazione paesaggistica (Montesilvano, Francavilla al Mare, Cologna, Casalbordino, Fossacesia). Si introducono le unità fisiografiche, in numero di 10, da Martinsicuro a San Salvo, come livello di gestione costiera superando i confini comunali e si perseguono letture analitiche e propositive di scala complessiva. Vengono individuate, inoltre le localizzazioni in mare di prelievo dei sedimenti per i ripascimenti e viene definito un sito dove poter procedere all’immersione delle sabbie di dragaggio dei porti che non risultano idonee all’utilizzo. Si tratta – ha concluso D’Annuntiis – di uno strumento essenziale che rappresenta uno degli obiettivi programmatici più importanti di questa giunta regionale al fine di attivare il reperimento delle risorse, che nella precedente legislatura era stato colpevolmente disatteso”.

FEBBO: “PASSAGGIO STORICO PER LA REGIONE ABRUZZO”

Il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, Mauro Febbo, accoglie “con grande soddisfazione l’approvazione a grande maggioranza (solo i 5 stelle astenuti), da parte dell’Assemblea legislativa, del “Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti”.

“Un plauso al lavoro della giunta regionale e in particolare del sottosegretario Umberto D’Annuntiis che ha saputo trovare la sintesi tra tutti gli attori interessati e varare un provvedimento storico atteso da quasi 20 anni. L’Abruzzo si dota così di uno strumento indispensabile per le nostre coste che rappresentano senza dubbio una risorsa inestimabile da difendere e valorizzare. Il Piano – conclude Febbo – è il primo passo di una nuova fase per l’Abruzzo per il quale saranno necessarie ingenti risorse ma che sicuramente porteranno dei benefici inestimabili e fondamentali per il futuro socio-economico e ambientale della nostra regione”.

LEGA: “STRUMENTO FONDAMENTALE”

“Un intervento unico in sinergia con tutte le forze in campo per combattere l’erosione della costa”.

Così, in una nota, l’intero gruppo Consiliare della Lega che si dice “soddisfatto per l’approvazione di questo importante strumento programmatorio che è il Piano di difesa della costa dall’erosione, dagli effetti dei cambiamenti climatici e dagli inquinamenti. Si tratta di uno strumento fondamentale per la pianificazione degli interventi di gestione della fascia costiera, indicando la programmazione e la disposizione di risorse economiche per la realizzazione degli interventi. Sono stimati in circa 146 i milioni le risorse da reperire e programmare su fondi strutturali per gli scenari d’intervento individuati”.

In particolare, per il capogruppo Vincenzo D’Incecco, si tratta di “uno strumento fondamentale per la gestione del rischio della fascia costiera abruzzese attraverso un’analisi previsiva degli eventi potenzialmente pericolosi e attraverso il quale possono essere pianificati gli interventi necessari per contrastare la corrosione. Lo strumento proposto, affrontando le tematiche di settore integra le considerazioni relative alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, all’inquinamento delle acque marine costiere e alle attività connesse di balneazione”.

“L’approvazione definitiva del PDC – aggiunge Emiliano di Matteo, vice coordinatore regionale – sancisce il raggiungimento di un risultato da sempre auspicato: un sistema di interventi coerente ed omogeneo da Martinsicuro a San Salvo. Ora bisogna far finanziare il piano con il Pnrr o i fondi Fsc e subito organizzare la stazione appaltante unica, per interventi da realizzare in modo rapido e secondo il cronoprogramma previsto nel progetto definitivo”.