CONSIGLIO: NELLE COMMISSIONI PERSONALE TUA E LEGGI PARTECIPAZIONE E RANDAGISMO

L’AQUILA – La settimana politica del Consiglio regionale d’Abruzzo si apre domani, martedì 18 novembre, con la convocazione della Prima Commissione “Bilancio, Affari Generali e Istituzionali”.

La riunione sarà dedicata all’espressione dei pareri finanziari sugli emendamenti presentati al progetto di legge n. 89/2025, “Interventi regionali in favore delle attività di partecipazione e informazione sul funzionamento degli organi regionali, a sostegno del merito e della ricerca in ambito universitario e in favore di iniziative che promuovono la valorizzazione dell’immagine della Regione Abruzzo”.

Il Pdl sarà in esame alla seduta di Consiglio regionale, prevista per lo stesso martedì all’Aquila, con inizio dei lavori alle ore 11.

Giovedì 20 novembre, alle ore 10, si riunirà la Commissione di Vigilanza, che aprirà i lavori con un confronto sulle procedure di selezione del personale TUA Spa, con particolare riferimento all’iniziativa del 28 maggio 2024 finalizzata all’assunzione di Operatori Di Esercizio.

Sul punto sono previste le seguenti audizioni: Gabriele De Angelis, presidente di Tua S.p.A; Pierluigi Venditti, direttore Direzione Risorse Umane Tua S.p.A.

Ulteriore approfondimento sarà dedicato alle recenti modifiche normative che hanno interessato la legge regionale 47/2013, “Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione”. In audizione: Nicoletta Verì, assessore alla Salute della Regione Abruzzo; Luigi Petrucci, responsabile Dipartimento, Servizio Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria; Gabriele Bettoschi, presidente e legale rappresentante Tutela Diritti degli Animali ETS; Rosita Rossi, presidente Coordinamento Associazioni Volontari Abruzzesi Animali e Ambiente; Paola Suà, presidente Comitato nazionale UGDA OdV.