CONSIGLIO: OK A 500MILA EURO AIUTI UMANITARI PER GAZA, SCONTRO IN AULA TRA TRA GATTI E PIETRUCCI

L’AQUILA – Dopo una prima bocciatura e un duro scontro in particolare per l’intervento del consigliere regionale di FdI Paolo Gatti, presidente della commissione Salute, che ha messo in dubbio che gli aiuti a Gaza arrivino alla popolazione e ai bambini allo strenuo delle forze, nella notte il Consiglio regionale ha ripristinato una misura solidale nei confronti della causa palestinese: al fine di sostenere le iniziative di aiuto umanitario a favore della popolazione civile colpita dalla crisi umanitaria della striscia di Gaza il Consiglio regionale ha autorizzato la spesa straordinaria di 500 mila euro con finalizzazione vincolata a interventi di natura umanitaria in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e con organizzazioni riconosciute e accreditate presso gli organismi internazionali. Le somme sono strettamente vincolate al futuro accertamento delle maggiori entrate.

L’emendamento inizialmente bocciato in sede di assestamento di bilancio era stato presentato dal consigliere regionale del Pd Pierpaolo Pietrucci che in apertura di seduta si era presentato in Aula con un cartello raffigurante la bandiera palestinese. Poi, ha polemizzato vivacemente con Gatti.