PESCARA: PETTINARI ESPONE CARTELLO “CHI L’HA VISTO” CONTRO SINDACO. LEGA, “SCENEGGIATA”

PESCARA – Bagarre in Consiglio comunale, a Pescara, dove il consigliere di opposizione Domenico Pettinari, ex consigliere regionale M5s, assieme ai consiglieri della sua civica Massimiliano Di Pillo e Caterina Artese hanno esposto un cartello con scritto “Chi l’ha visto?” rivolto al sindaco di Forza Italia, Carlo Masci, stigmatizzando la sua assenza nel corso della discussione sul bilancio.

Il presidente del consiglio Gianni Santilli, di Fratelli d’Italia, ha chiesto e ottenuto l’intervento delle forze dell’ordine per far rimuovere lo striscione.

“Nel mentre esponevamo il cartellone – spiega in una nota Pettinari -, è nato un forte scontro tra me a il presidente Santilli che ha tentato più volte di togliermi la parola dopo aver chiamato e ordinato alla forza pubblica di toglierci il cartellone dalle mani . Davanti a questa dimostrazione di forza da parte del centro destra non staremo in silenzio. Intanto il presidente continua a non rispettare il regolamento perché chiede l’intervento della forza pubblica in aula senza “sospendere o togliere la seduta” come prescrive il regolamento che – ripetiamolo – in assenza di sospensione dichiarata della seduta non consente l’ingresso in aula ella stessa. Comunichiamo al centro destra che la nostra forma di protesta democratica non finirà qui e, anzi, siamo disposti anche ad occupare i banchi della Giunta se dovessero presentare un emendamento “tagliola” atto a cassare in un colpo solo i nostri emendamenti al bilancio . Non siamo disposti a fare sconti se le nostre buone proposte relative al verde urbano , all’acqua pubblica, al commercio, alle strade, alle case popolari e alla protezione civile non verranno prese in seria considerazione” .

“Non si può continuare a dire una cosa nel DUP , il libro dei sogni, e farne un’altra sul bilancio dove troviamo taglio di risorse sulle voci strategiche e zero euro su altrettante voci indispensabili . Il servizio idrico passa da 121 mila euro a 96 mila euro, la transizione energetiche a zero auro, gli interventi per la disabilità passano da 1,3 milioni di euro a 1,1 milioni di euro, le case popolari a zero auro, il rilancio del tessuto economico a zero auro, il sistema di protezione civile da 473 mila euro a 429 mila euro , il sistema di sicurezza urbana a zero euro e la valorizzazione dei beni storici a zero auro”, aggiunge Pettinari.

Durissima la replica di Maria Luigia Montopolino, capogruppo Lega in Consiglio comunale a Pescara: “Il consigliere comunale Pettinari e i suoi colleghi di partito hanno trasformato il consiglio comunale in una specie di teatro, facendone la location ideale per dei veri e propri show. Sempre a caccia di visibilità, questa mattina hanno tirato fuori uno striscione per attaccare il sindaco Carlo Masci, che mi sembra il bersaglio preferito delle campagne di comunicazione di Pettinari e dei suoi colleghi, anche su questioni che esulano dalle competenze del Comune. Sullo striscione esposto oggi c’era scritto ‘Chi l’ha visto?’, con un richiamo alla nota trasmissione tv sugli scomparsi. Io girerei la stessa domanda al Consiglio comunale – ma so già la risposa – per capire se c’è traccia di Pettinari e dei suoi colleghi in relazione al Dup, di cui discutiamo da giorni in aula. Fino ad oggi questi consiglieri non hanno presentato una sola proposta in merito al Dup, eppure trovano sempre un motivo per lamentarsi. Mi chiedo, quindi, di cosa vorrebbe parlare di preciso Pettinari con il sindaco?”.

“Possibile che il vice sindaco e gli assessori presenti in aula non possano rispondere ai quesiti (quali?) di Pettinari sul Dup? Ultima nota di riflessioni: se davvero volessero sapere cosa sta facendo il sindaco, sarebbe sufficiente percorrere il corridoio che divide l’aula consigliare dalla stanza del primo cittadino. Scoprirebbero che è impegnato ogni giorno, da mattina a sera, fino a tardi, in una serie di riunioni per Pescara, su tutte le questioni che riguardano la città, dalle più semplici alle più complesse, e che riguardano quindi la vita dei pescaresi e i servizi erogati a chi frequenta la nostra città: non dimentichiamo che il ruolo del sindaco è esecutivo e quello del Consiglio è di indirizzo”, conclude la nota.